В США разрабатывают плавающий ветрогенератор мощностью 20 мегаватт

Сильные волны и мощный ветер испытывают эту плавающую ветроэлектростанцию. Эксперимент проходит в безопасном закрытом бассейне, а..

Сильные волны и мощный ветер испытывают эту плавающую ветроэлектростанцию. Эксперимент проходит в безопасном закрытом бассейне, а высота ветрогенератора – всего четыре метра. Его тестируют американские инженеры из Университета Мэна. Эта конструкция – прототип нового мощного ветрогенератора.

[Энтони Визелли, инженер]:

«Размеры уменьшены в 50-70 раз. Мы также воспроизводим волны в таком масштабе и тестируем безопасность конструкции. Не слишком ли сильно она сдвигается? Какова нагрузка на башню и на тросы? Можно измерить эти параметры, чтобы получить уверенность в том, что всё сделано технически верно».

Инженеры хотят создать плавающую ветряную электростанцию мощностью 20 мегаватт. При этом для её строительства можно будет использовать простые и легкодоступные материалы, такие как бетон. Высота ветрогенератора превысит 200 метров. Крепить его будут толстыми тросами.

[Энтони Визелли, инженер]:

«Мы тестируем тросы, чтобы убедиться в их безопасности. Поэтому они выглядят потрёпанными. <…> Они очень жёсткие. Вы можете видеть, что я с трудом их поднимаю – они тяжёлые».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Мощные плавающие ветроэлектростанции планируют устанавливать в море на большой глубине в десятках километров от берега. Там ветер сильнее, поэтому ветрогенераторы будут работать эффективнее.

[Хабиб Дагер, сотрудник Университета Мэна]:

«Используя 3% площади залива Каско, можно отапливать каждый дом и обеспечивать энергией каждую машину в штате Мэн. Вот насколько велик этот ресурс».

Специалисты говорят, что в США достаточно мест, где можно установить мощные плавающие ветроэлектростанции. Они смогут вырабатывать минимум в два раза больше электричества, чем требуется стране.

А пока инженеры из Университета Мэна работают над тем, чтобы ветрогенератор был устойчивым, а также не мешал привычной жизни морских обитателей.

Короткая ссылка на эту страницу: