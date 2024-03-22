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Боснийцы празднуют «Чимбурияду» и жарят яичницу-болтунью

Боснийцы празднуют «Чимбурияду» и жарят яичницу-болтунью

Ещё не встало солнце, а на берегу реки в боснийском городе Зеница собираются люди. Готовятся праздновать..

Дата загрузки: 2024-03-22

Боснийцы празднуют «Чимбурияду» и жарят яичницу-болтунью
Ещё не встало солнце, а на берегу реки в боснийском городе Зеница собираются люди. Готовятся праздновать «Чимбурияду», или попросту Фестиваль яичницы-болтуньи. Никто не знает, откуда взялась эта традиция, но все её любят.

[Анто Шакич, участник фестиваля]:
«Это первый день весны. И для меня, и для всех остальных это способ попрощаться с зимой и поприветствовать весну».

Самые горячие поклонники праздника встречают рассвет. Считают, что весна приходит вместе с солнцем. Остальные придут позже.

Следующий важный этап – приготовить чимбур – яичницу-болтунью. Яйцо символизирует зарождение новой жизни и наступление весны.

[Руждия Диздар, участник фестиваля]:

«»Чимбурияда» для меня много значит. Это самая замечательная возможность пообщаться с людьми, с сообществом, увидеть друг друга, поделиться взаимной любовью и уважением».

[Зора Юрич, участница фестиваля]:
«Сегодня первый день весны. Наступают лучшие дни, и мы можем провести время с друзьями на берегу реки Босна».

Жители Зеницы приходят на праздник каждый год. Приезжают даже те, кто давно здесь не живёт.

[Анто Шакич, участник фестиваля]:
«Мы приходим каждый год, и здесь уже люди, иногда даже много. Сегодня попозже тоже соберётся много людей, поэтому мы пришли пораньше».

О фестивале прослышали и за границей. Приезжают из Македонии, Словении, Хорватии и Сербии.

Яичница не единственное праздничное блюдо. Позже здесь будут готовить барбекю. Также во время фестиваля устраивают конкурсы и соревнования. А самые смелые участники откроют купальный сезон.

«Чимбурияду» празднуют 21 марта. Этой традиции минимум 100 лет. А некоторые считают, что она зародилась ещё до нашей эры в эпоху древних иллирийцев.
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