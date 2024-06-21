В Чили горнолыжные курорты утопают в снегу

Горнолыжные курорты в Чили в этом году утопают в снегу. В Валье-Невадо недалеко от Сантьяго лыжный..

[Фабиу, турист из Бразилии]:

«Я здесь впервые, и, по-моему, всё отлично. Здесь очень весело, приятно и по-настоящему холодно». [Клаудия Осория, туристка из Чили]:

«Я люблю Валье-Невадо. Приезжаю каждый год. В этом году приехала уже в начале сезона. Снег выпал раньше. Это восхитительно, просто невероятно. Он похож на взбитые сливки, на хлопок. Так что приезжайте».

Горнолыжные курорты в Чили в этом году утопают в снегу. В Валье-Невадо недалеко от Сантьяго лыжный сезон уже начался. Туристы приезжают со всей страны, а также из-за границы.

В центральной части Чили зима пришла уже осенью, принеся с собой снежные бури. На горнолыжных курортах вздохнули с облегчением. В последние несколько лет снега было мало, и туристы почти не приезжали.

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[Рикардо Маргулис, директор курорта Валье-Невадо]:

«В нашем отеле уже забронировано 85% мест. В течение всего сезона будет занято более 90% номеров. Это очень высокий показатель».

Курорт Валье-Невадо – в числе лучших в стране. Он расположен в предгорьях Серро-эль-Пломо в Андах. Курорт открылся в 1988 году. Горнолыжная зона занимает девять квадратных километров. Сезон обычно длится с июня по октябрь.

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