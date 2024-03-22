Река-свалка в Гватемале угрожает здоровью людей [Сантьяго, сборщик металлолома]: «Когда заходишь в воду на поиски, можно найти металлолом, золото, серебро и даже.. Дата загрузки: 2024-03-22

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[Сантьяго, сборщик металлолома]:«Когда заходишь в воду на поиски, можно найти металлолом, золото, серебро и даже бронзу».

Этому гватемальскому сборщику металлолома такое многообразие на руку, но дело в том, что всё это содержится в реке, которая протекает через столицу Гватемалы – одноимённый город.

[Сантьяго, сборщик металлолома]:

«Несколько лет назад эта река была чистой, потому что в ней была вода. Но воды не стало – остались только стоки со всей Гватемалы».

Экологи опасаются, что река Лас-Вакас теперь представляет большой риск для здоровья людей. Для нормальной экосистемы здесь почти не осталось места – водоём на 60% состоит из сточных вод и мусора.









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Сантьяго на себе испытывает токсичность реки, но выхода у него нет – надо как-то зарабатывать на жизнь.

[Сантьяго, сборщик металлолома]:

«Болезни, грибок – вот что у тебя на ногах. И на руках тоже. Потому что руки погружаешь в воду, и от этого что-то на руках появляется – грибок и простуда».

В Гватемале есть организации, которые пытаются предотвратить попадание отходов в эту реку. Учитывая масштабы сбросов, их усилия пока тщетны. Но они не теряют надежды.

[Мария Хосе Эрнандес, биолог]:

«Лас-Вакас – это река, известная как дренаж города и многих других деревень вдоль её берегов, поэтому считалось, что она загрязнена и с ней ничего нельзя поделать. Но – нет, есть инициативы, которые могут восстановить реку».

Река Лас-Вакас сливается с рекой Мотагуа, которая затем впадает в Атлантический океан.

По данным экологов, на Мотагуа приходится 2% загрязнения пластиком в мировом океане.