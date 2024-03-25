Как сжигали чучело зимы в Польше

Вот так многие польские семьи каждый год провожают зиму и встречают весну. Это чучело Мажанны –..

Вот так многие польские семьи каждый год провожают зиму и встречают весну. Это чучело Мажанны – языческого божества зимы и смерти. По традиции, её сжигают, чтобы ускорить приход весны и тёплой погоды. [Якуб Поплавский, волонтёр археологического музея]:«Это одна из старейших народных традиций в Польше, и она связана с богиней Мажанной. В древних славянских верованиях она была богиней смерти, зимы, холода, но также и возрождения».

Такой ритуал проходит в Археологическом музее польского города Сопот. Собравшиеся кричат «Прощай, зима» и «Добро пожаловать, весна».

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Примечательно, что официально весна в Польше наступает не 1 марта. Здесь принято считать, что она приходит в день весеннего равноденствия – 20 марта.

[Моника Тарновска, участница мероприятия]:«В Польше это первый день весны. Это чучело – символ ненастья, снега, холода. Мы это не любим. Мы ждём весны, хорошей погоды».

Язычество исчезло в Польше в XI столетии. Однако эту традицию Католической церкви искоренить не удалось.

[Якуб Поплавский, волонтёр археологического музея]:«Чучело зимы всегда изготавливали из экологических материалов: соломы, льна, а иногда и других материалов, легко доступных древнему славянскому народу».

Соломенное чучело не просто сжигают, но ещё и топят в реке. Есть также несколько правил, которые следует соблюдать. Например, когда чучело уже в воде, его нельзя трогать руками. Считается, что иначе через них уйдёт жизненная сила. А во время возвращения с водоёма по той же причине нельзя оглядываться назад.

Такая традиция по-прежнему популярна во многих регионах Польши, несмотря на то, что Церковь боролась с ней вплоть до XX столетия.

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