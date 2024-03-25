Изображения с марсохода Curiosity помогли учёным сделать новое открытие. Они полагают, что вода на Красной планете..

Воды на Марсе было больше, чем ранее считали учёные

Изображения с марсохода Curiosity помогли учёным сделать новое открытие. Они полагают, что вода на Красной планете существовала гораздо дольше, чем они считали ранее.

Кроме того, исследователи сделали вывод, что воды также было гораздо больше, чем предполагалось изначально.

Фотографии помогают исследовать породу на планете в мельчайших деталях, включая её химический состав.

Самый недавний отчёт подготовили исследователи из НАСА и Имперского колледжа Лондона. Они изучали фото, которые Curiosity прислал в апреле 2022 года.

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Ведущий автор исследования – доктор наук Стивен Бэнхэм. Он говорит, что удалось обнаружить необычные образования в камнях, а также отложениях в неожиданных местах кратера Гейла, который марсоход Curiosity исследует более десяти лет.

[Стивен Бэнхэм, ведущий автор исследования]:«Мы понимаем, что в ранней истории Марса была вода. Но затем, примерно 3,7-3 миллиарда лет назад, Марс высох. В то же время жизнь возникла на Земле. Мы думаем, что примерно в то же время жизнь могла существовать и на Марсе. Глядя на эти камни, мы определили, что на поверхности Марса было много воды. И она сохранялась дольше, чем мы ожидали».

Кратер Гейла имеет диаметр в 154 километра. Он расположен к югу от марсианского экватора.

В нём есть горы высотой более пяти километров, которые включают сначала озёрные и речные отложения, а затем пустынные, принесённые марсианскими ветрами в период, когда планета высохла.

[Стивен Бэнхэм, ведущий автор исследования]:«Внутри этого песчаника мы находим элементы, свидетельствующие о наличии воды. Это почти самые ранние отложения кратера, образованные водой».

Учёные считают, что, хотя условия окружающей среды на Земле оставались благоприятными для жизни, на Марсе условия ухудшились.

Планета начала терять свою атмосферу и высыхать. Вся вода, которая была на поверхности, начала как бы выкипать и исчезла в атмосфере, а затем в космосе.

Марсоход Curiosity продолжает раскрывать тайны Красной планеты дольше, чем планировалось. Ожидается, что он проработает ещё несколько лет.

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