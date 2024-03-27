Как молодые инфлюенсеры продвигают Марракеш в социальных сетях

Вид с крыши на площадь Джамаа-эль-Фна в Марракеше. Этот знаковый вид снова и снова фотографируют посетители..

Вид с крыши на площадь Джамаа-эль-Фна в Марракеше. Этот знаковый вид снова и снова фотографируют посетители марокканского города. А местные инфлюенсеры следят, чтобы он постоянно крутился в лентах социальных сетей. [Абдеррахим Агунау, инфлюенсер]:«В Марракеше есть много вещей, которые можно использовать для создания контента. Одно из лучших мест, куда я хожу, – вот эта терраса, с которой хорошо видно бьющееся сердце Марракеша – площадь Джамаа-эль-Фна».

Агунау занимается продвижением города в соцсетях. Он стал частью растущего числа молодых людей поколения Z, которые занимаются созданием контента в Марокко.

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Они снимают самые разные знаковые места города: от фреш-баров и магазинов до исторических зданий и мечетей. Так они пытаются привлечь в Марракеш других молодых людей.

[Абдеррахим Агунау, инфлюенсер]:«Мы поколение социальных сетей. Марракеш – всемирно известный туристический город. И он привлекает молодых людей, которые хотят создавать контент. Здесь у нас есть возможность исследовать город, а также создавать базу подписчиков».

Традиционные дворы Марракеша, или, как их называют, риады – любимое место инфлюенсеров. Именно здесь они пьют марокканский чай, обмениваются идеями и публикуют видеоролики в социальных сетях.

[Абдеррахим Агунау, инфлюенсер]:«Многие думают, что мы не наслаждаемся моментом, только фотографируем. Но это не так. Мы наслаждаемся моментом больше, чем те, кто не снимает фото или видео, потому что мы документируем все эти моменты. Они сохраняются в качестве неизгладимых воспоминаний».

Впрочем, они говорят, что иногда их критикуют люди постарше.

[Абдеррахим Агунау, инфлюенсер]:«Они говорят, что мы безответственны, что мы постоянно сидим в телефонах и ничего не делаем. А я считаю, что нам повезло использовать технологии и приносить пользу».

Другой инфлюенсер – Абделуарит Ибаалал. Он представляет свой любимый футбольный клуб.

[Абделуарит Ибаалал, инфлюенсер]:«Контент, который я загружаю, связан со спортом и футболом. У меня большая аудитория, поскольку это самый популярный вид спорта».

Вернувшись на площадь Джамаа-эль-Фна, молодые люди показывают ещё одно важное развлечение в центре Марракеша – прогулку в карете, запряжённой лошадью.

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