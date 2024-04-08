Люди боятся идти домой: на Тайване продолжаются афтершоки

Некоторые жители восточной части Тайваня в выходные продолжали оставаться во временных убежищах после сильного землетрясения, произошедшего..

Некоторые жители восточной части Тайваня в выходные продолжали оставаться во временных убежищах после сильного землетрясения, произошедшего 3 апреля. Регион сотрясают афтершоки.

Эти люди разместились на территории местной школы.

[эвакуированный]:

«Здесь живёт много людей, и все боятся идти домой. Я тоже».

В уезде Хуалянь, который пострадал больше всего, было повреждено 201 здание, в том числе жилые дома. Из-за этого 150 человек не могут вернуться в свои жилища.

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[эвакуированный]:

«Здание, в котором я живу, завалилось набок и совершенно непригодно для проживания. Оно может рухнуть при новых толчках». [эвакуированный]:

«Здание, стена – очень много протечек. Думаю, это небезопасно. При этом землетрясения всё ещё продолжаются, каждые 10-20 минут. Сегодня в 4 утра был сильный толчок. Афтершоки продолжаются, и я не знаю, как долго это продлится».

Землетрясение было силой 7,2 балла. Число жертв возросло до двенадцати – тела ещё двух погибших обнаружили в горах в пятницу. Более тысячи человек получили телесные повреждения.

При этом погибших может стать больше, поскольку 13 человек числятся пропавшими без вести. Трое из них – иностранцы с канадским и австралийским гражданством.

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