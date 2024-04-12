В Турции делают пахлаву для диабетиков

У Омера Оздемира из Стамбула сахарный диабет. Но он уже много лет приходит в эту пекарню..

У Омера Оздемира из Стамбула сахарный диабет. Но он уже много лет приходит в эту пекарню за любимой пахлавой. При этом он не пренебрегает здоровьем. Просто здесь продают пахлаву, приготовленную по особенному рецепту. [Омер Ондер Оздемир, житель Стамбула]:«Я предпочитаю фиолетовую пахлаву, поскольку она натуральная – из натуральных фруктов. Её можно есть при диабете».

Фиолетовый цвет пахлаве придают антоцианы. Это вещество содержится в красных, синих и фиолетовых ягодах, фруктах и овощах. В пекарне используют специальную пищевую добавку.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Мехмет Йильдирим, владелец пекарни]:«Мы смешиваем это вещество под названием «мормикс» с мукой, соблюдая определённые пропорции. Позже в тесто добавляем свекольный сахар. Хотя он и присутствует в изделии, но уровень сахара в крови не повышается. Этому способствует смесь мормикс».

Диетологи подтверждают, что фиолетовая пахлава не так вредна для диабетиков, как обычная.

[Джансу Оздемир, диетолог]:«В этом случае уровень сахара в крови повышается меньше, поскольку антиоксиданты, содержащиеся в фиолетовых фруктовых смесях, немного замедляют этот процесс. Такую пахлаву в качестве альтернативы можно давать людям с диабетом. Но, конечно, только в том случае, если человек очень хочет поесть пахлавы».

Сейчас мусульмане празднуют окончание поста. Торжества продлятся несколько дней. В праздник принято приглашать гостей и наносить ответные визиты. Люди часто угощают друг друга традиционными сладкими изделиями.

Пахлаву делают из тончайших слоёв теста, пропитанного маслом и сладким сиропом. В качестве начинки добавляют растёртые орехи, сахар и кардамон.

Короткая ссылка на эту страницу: