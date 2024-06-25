Пожар на заводе литиевых батарей в Южной Корее: 22 погибших

Убитые горем родственницы погибших при пожаре приехали на южнокорейский завод по производству литиевых батарей Aricell в..
Дата загрузки: 2024-06-25
Трагедия произошла здесь днём ранее. Погибло не менее 22 человек. Большинство из них были гражданами Китая. Также был погиб один гражданин Лаоса и двое южнокорейцев. Ещё одного рабочего продолжают искать.
Ещё восемь человек пострадали, двое – серьёзно. Когда начался пожар, всего в помещении находилось около 100 рабочих. Большинству удалось спастись.
Пожар вспыхнул на складе, где хранилось 35 000 литиевых батарей. В результате образовался токсичный дым, и рабочие, вероятно, потеряли сознание, после чего их охватило пламя. Тела сильно обгорели.
[О Сок Бон, следователь]:
«Для определения точных причин пожара будет проведено совместное расследование с участием 40 сотрудников из девяти ведомств, включая полицию, Национальную службу судебной экспертизы и Министерство занятости и труда».
По предварительной версии, пожар начался из-за взрыва нескольких батарей. Во время тушения обрушилась часть крыши здания.
Такие пожары – среди самых сложных. Тушить их приходится песком, поскольку вода вступает в реакцию с литием.
Южная Корея – ведущий производитель литиевых батарей в мире.
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