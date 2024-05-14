Как ливиец держит в качестве питомца льва

[Абдель Фаттах ас-Саади, житель Ливии]:«Большую часть времени он со мной. Он ест со мной, моется со мной, спит со мной. Наши отношения – это что-то великое, неописуемое».

От совместного приёма пищи и сна до семейных посиделок. Ливийец Абдель Фаттах ас-Саади почти всё своё свободное время проводит в своём доме в Триполи вместе с хищным животным – львом.

Первого льва он купил в возрасте 16 лет. С тех пор сделал разведение этих хищников своим хобби.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Абдель Фаттах ас-Саади, житель Ливии]:«Это, конечно, опасное хобби. Нужно иметь большое мужество, чтобы вырастить такое хищное животное, как лев или тигр. Выращивать тигров труднее, чем львов. Львы больше любят людей. Когда выращиваешь это животное, иногда оно может быть жестоким, но всё зависит от того, как с ним справляешься».

Абдель говорит, что у него прекрасные отношения с его питомцем.

[Абдель Фаттах ас-Саади, житель Ливии]:«Трудности проявляются не в пяти-шестимесячном возрасте. Они будут в возрасте полутора лет. Именно начнут проявляться трудности воспитания хищного животного. Я позаботился о том, чтобы у нас были хорошие отношения. Когда бы я ни приходил, он приветствует меня».

Считается, что если льва вырастить в неволе и при этом регулярно и в полном объёме его кормить, то атаковать человека он не может. При этом бОльшую опасность представляют игры с этими животными. Они ненароком могут навредить человеку, ведь вес самца может достигать 250 килограммов.

Короткая ссылка на эту страницу: