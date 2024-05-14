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Суд над предполагаемыми китайскими шпионами прошёл в Лондоне

Суд над предполагаемыми китайскими шпионами прошёл в Лондоне

Перед судом в Лондоне предстало трое мужчин, которых подозревают в содействии службе внешней разведки Гонконга в..

Дата загрузки: 2024-05-15

Суд над предполагаемыми китайскими шпионами прошёл в Лондоне
Перед судом в Лондоне предстало трое мужчин, которых подозревают в содействии службе внешней разведки Гонконга в Великобритании. Это произошло после серии арестов по всей Англии.

Обвинения выдвинули 63-летнему мужчине, а также двоим в возрасте 38 и 37 лет. Каждому вменяют по два пункта правонарушений в рамках британского Закона о национальной безопасности, который приняли в прошлом году. Он позволил принимать меры по борьбе с угрозами со стороны иностранных государств.

Подсудимых обвиняют в том, что они с декабря по май этого года собирали информацию и вели наблюдение в Великобритании, оказывая помощь иностранной разведке.

Согласно второму пункту, они содействовали «иностранному вмешательству», ворвавшись в жилой дом в Великобритании 1 мая.

Никаких аргументов в суде им представить не предложили. Следующие слушания состоятся 24 мая. При этом всех троих освободили под залог.

Посольство Китая в Лондоне обвинило Великобританию в фабрикации обвинений и заявило, что это вмешательство в дела Гонконга.

Отметим, что в последние недели в нескольких европейских странах сообщили об арестах предполагаемых китайских шпионов, в том числе в Великобритании и Германии.
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