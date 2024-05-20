Работники кирпичной фабрики в городе Газиабад в северо-индийском штате Уттар-Прадеш страдают от невыносимой жары. Помимо того,..

В жару у печи: как работают на индийской кирпичной фабрике

Работники кирпичной фабрики в городе Газиабад в северо-индийском штате Уттар-Прадеш страдают от невыносимой жары. Помимо того, что в регионе установились небывало высокие температуры, рядом с печами для обжига жар усиливается в несколько раз. Это грозит тепловым ударом. [работник кирпичной фабрики]:«Мы вынуждены работать в такую погоду, поскольку нам нужно сводить концы с концами. Мы сильно потеем, потому что здесь очень жарко. В перерывах пьём воду. Иногда у нас кружится голова из-за жары, и тогда мы снова пьём воду».

Работники говорят, что стараются менять рабочие смены так, чтобы не умереть от жары.

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[работник кирпичной фабрики]:«Мы соблюдаем меры предосторожности, пьём воду, приходим на работу рано утром, около 5-5:30 утра, и уходим домой в 11-11:30. Потом снова возвращаемся около 15:00».

Недавно в Газиабаде зафиксировали рекордную температуру для этого города. Она составила 41 градус по Цельсию.

В целом в апреле-мае экстремальные температуры наблюдают по всей Азии. Учёные считают, что это результат изменения климата.

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