Конкурс двойников Гарфилда устроили в Малайзии

Сто кошек вместе с хозяевами собрались в торговом центре в малазийском городе Селангор. Здесь проходит конкурс..

Сто кошек вместе с хозяевами собрались в торговом центре в малазийском городе Селангор. Здесь проходит конкурс двойников Гарфилда. Порода не важна, главное – рыжая шерсть.

Победителем конкурса стал кот по кличке Хара. Его признали самым похожим на героя знаменитых комиксов.

[Адам Зайлани, владелец кота-победителя]:

«На самом деле, я потрясён, поскольку не ожидал, что Хара победит. Но, думаю, он больше всех похож на Гарфилда».

У победителя жизнь сложилась непросто. Раньше он был бездомным. Но однажды его подобрал нынешний хозяин – Адам Зайлани. Скоро двойнику Гарфилда исполнится четыре года.

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[Адам Зайлани, владелец кота-победителя]:

«Когда мы забрали Хару к себе, нам он казался таким же, как все остальные кошки. Я не осознавал, что у него особенная мордочка, хотя он беспородный».

Хара и его владелец получили денежный приз в размере 100 долларов США, большую упаковку кошачьего корма и другие приятные бонусы.

Гарфилд – главный герой одноимённых комиксов, созданных американским художником Джимом Дэвисом. Их публикация началась в 1978 году. По мотивам комиксов сняты мультфильмы, а также два художественных фильма: «Гарфилд» и «Гарфилд 2».

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