Винтажные авто поучаствовали в старинном ралли в Аргентине

Этот красный автомобиль – первая модель компании Ford. Её начали выпускать в 1903 году. Дальше следует..

Этот красный автомобиль – первая модель компании Ford. Её начали выпускать в 1903 году. Дальше следует французская машина марки «Клеман-Байяр» 1904 года выпуска. За ними едут автомобили помоложе, но все они построены до 1919 года. Это участники ралли Гран-при Реколета-Тигре в столице Аргентины.

Сама гонка тоже старинная. Впервые её провели в 1906 году. Современная версия проходит в 27-й раз.

Участники стартуют в Буэнос-Айресе в дорогом жилом районе Реколета. Им надо проехать 35 километров до города Тигре. Там завершится первый этап. Вторым станет возвращение в аргентинскую столицу.

В ралли участвуют 35 ретроавто. Хорхе Луис приехал на «Кадиллаке» 1912 года выпуска.

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[Хорхе Луис Пенедо, участник ралли]:«Это удовольствие. В свои годы я с нетерпением жду дня, когда смогу приехать и насладиться ездой на автомобиле, поскольку водить его одно удовольствие. И это похоже на путешествие во времени, словно въезжаешь во временной тоннель и оказываешься в 1912 году».

Гильермо выступает на автомобиле Anasagasti 1912 года. Это аргентинская марка. Компания строила машины с 1909-го по 1915 год. Она разорилась из-за Первой мировой войны и жёсткой конкуренции с дешёвыми автомобилями Ford.

[Гильермо Якона, участник ралли]:«С удовольствием вожу эту машину, поскольку я поклонник индустрии тех лет и с уважением отношусь к тому, чего тогда удалось достичь, несмотря на множество ограничений, ведь в то время не было таких технологий, как сейчас».

Большинство винтажных авто удалось сохранить, почти ничего не меняя. Только некоторые пришлось модифицировать, чтобы выезжать на дороги общего пользования. Владельцы антикварных машин говорят, что с ремонтом нет трудностей.

[Гильермо Бьянки, владелец ретроавтомобиля]:«Как правило, техническое обслуживание таких автомобилей проще, поскольку там нет электрики. Так что любой опытный механик во всём разберётся».

Первое ралли организовал Аргентинский автомобильный клуб, основанный в 1904 году. Тогда победитель получил большой серебряный кубок и денежную награду. В современных соревнованиях нет победителей, но на финише каждый участник получает памятный приз.

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