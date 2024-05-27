В воскресенье в Тель-Авиве впервые за четыре месяца звучали сирены, а люди бежали в укрытия. Группировка..
Дата загрузки: 2024-05-27
На этих кадрах видны остатки ракеты возле школы. Ещё одна ракета повредила дом в Герцлии к северу от Тель-Авива.
Израильские военные сообщили, что восемь снарядов запустили из города Рафах на юге сектора Газа. Несколько ракет перехватили. Сообщений о жертвах не поступало.
Израиль, тем временем, нанёс авиаудары по южным районам сектора Газа, в частности по Рафаху. Палестинские службы здравоохранения, которые находятся под управлением ХАМАС, сообщили, по меньшей мере, о 35 погибших и десятках раненых.
Израильские военные говорят, что их военно-воздушные силы нанесли удар по комплексу ХАМАС в Рафахе и что удар был точечным.
По их данным, были уничтожены глава штаба ХАМАС на Западном Берегу и ещё один высокопоставленный чиновник группировки, стоящие за смертельными нападениями на израильтян.
Удар пришёлся на район Тель-аль-Султан на западе Рафаха, в результате чего в некоторых кварталах начались пожары.
Тысячи людей укрываются там после бегства из восточных районов города. Международный комитет Красного Креста заявил, что в его полевой госпиталь в Рафахе наблюдается приток раненых, и что другие больницы также принимают большое количество пациентов.
Израиль продолжает операции в Рафахе, несмотря на постановление Международного суда ООН. В пятницу он предписал прекратить наступление на город.
Израиль говорит, что решение суда ООН оставляет место для некоторых военных действий, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху в воскресенье созвал военный кабинет, чтобы обсудить дальнейшие операции в Рафахе.
Израильские танки находятся на окраинах города, но внутрь ещё не зашли.
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