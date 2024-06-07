Молодёжь в Саудовской Аравии стала охотнее учиться кулинарному искусству

Кулинарное мастерство стали чаще выбирать своей профессией молодые люди в Саудовской Аравии. В 2016 году открылось..
Дата загрузки: 2024-06-07
Интерес к этой профессии возник, когда власти начали развивать туриндустрию.
[Мохаммед Сулеймани, преподаватель академии]:
«Перемены в сфере туризма в Саудовской Аравии и туристические проекты по всей стране открывают новые возможности для наших выпускников и для людей, увлечённых кулинарией».
Молодёжь привлекают хорошая зарплата и возможность сделать карьеру.
[Мохаммед Аль-Бадер, выпускник академии]:
«Мои родные и друзья долго уговаривали меня стать шеф-поваром, потому что с детства я любил эту профессию и готовил для друзей».
Разан Бо Али также окончила академию и уже стажируется.
[Разан Бо Али, выпускница академии]:
«Мне предложили работу такие заведения, в которые я даже и не мечтала устроиться».
Пока в сфере общепита нет чётких правил, определяющих размер зарплаты. Он в основном зависит от опыта и уровня образования. Также приветствуются творческий подход и увлечённость своим делом.
Туризм в Саудовской Аравии начал развиваться недавно. Раньше сюда в основном приезжали паломники. Но одиннадцать лет назад Королевство объявило, что будет выдавать туристические визы.
В прошлом году страну посетили более 100 миллионов иностранцев. К 2030-му планируют принимать 150 миллионов гостей в год.
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