Молодёжь в Саудовской Аравии стала охотнее учиться кулинарному искусству

Кулинарное мастерство стали чаще выбирать своей профессией молодые люди в Саудовской Аравии. В 2016 году открылось..

Кулинарное мастерство стали чаще выбирать своей профессией молодые люди в Саудовской Аравии. В 2016 году открылось первое в стране кулинарное учебное заведение, а в 2019-м приняли первый поток студентов.

Интерес к этой профессии возник, когда власти начали развивать туриндустрию.

[Мохаммед Сулеймани, преподаватель академии]:

«Перемены в сфере туризма в Саудовской Аравии и туристические проекты по всей стране открывают новые возможности для наших выпускников и для людей, увлечённых кулинарией».

Молодёжь привлекают хорошая зарплата и возможность сделать карьеру.

[Мохаммед Аль-Бадер, выпускник академии]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Мои родные и друзья долго уговаривали меня стать шеф-поваром, потому что с детства я любил эту профессию и готовил для друзей».

Разан Бо Али также окончила академию и уже стажируется.

[Разан Бо Али, выпускница академии]:

«Мне предложили работу такие заведения, в которые я даже и не мечтала устроиться».

Пока в сфере общепита нет чётких правил, определяющих размер зарплаты. Он в основном зависит от опыта и уровня образования. Также приветствуются творческий подход и увлечённость своим делом.

Туризм в Саудовской Аравии начал развиваться недавно. Раньше сюда в основном приезжали паломники. Но одиннадцать лет назад Королевство объявило, что будет выдавать туристические визы.

В прошлом году страну посетили более 100 миллионов иностранцев. К 2030-му планируют принимать 150 миллионов гостей в год.

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