В Бразилии горят самые большие водно-болотные угодья в мире

В Бразилии горят болота Пантанала – самые обширные водно-болотные угодья в мире. Причём в этом году..

В Бразилии горят болота Пантанала – самые обширные водно-болотные угодья в мире. Причём в этом году из-за засушливой погоды болотами их назвать уже нельзя.

Происходящее в регионе местные жители называют «адом».

[Амильтон Брандау, рыбацкий проводник]:

«Плантанал должен быть затоплен в это время, он известен как самое большое заболоченное место в мире, но сейчас он похож на пустыню, на ад, повсюду огонь. <…> Днём уже не видно горизонт, сложно ориентироваться и работать с лодкой. Тяжело дышать, тяжело новорождённым детям, жара становится всё сильнее».

Пантанал находится в штате Мату-Гросу-ду-Сул.

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Рыбацкий проводник Амильтон Брандау спешит в город Корумба, чтобы помочь фермеру Клейтону Хосе спасти скот от огня.

До ранчо Хосе можно добраться на лодке, но в район, где застрял его скот, пройти можно только на лошади.

[Амильтон Брандау, рыбацкий проводник]:

«Это очень грустно видеть. Видеть, как гибнет такой заповедник. В огне погибает столько жизней». [Клейтон Хосе, фермер]:

«Мы стараемся перевести скот на другую сторону залива, чтобы у него было больше шансов выжить. Огонь распространяется так, что может окружить его и сжечь».

В то время как Мату-Гросу-ду-Сул страдает от засухи и горит, другой бразильский штат – Риу-Гранди-ду-Сул – уже больше месяца тонет в результате аномальных ливней.

[Амильтон Брандау, рыбацкий проводник]:

«Всё перемешалось. В Пантанале, где сейчас должно быть полно воды, сухо, а в Риу-Гранди-ду-Суле, где должно быть сухо – всё наоборот».

Пожаров на водно-болотных угодьях Пантанала в этом году полыхает почти в десять раз больше, чем обычно.

От самых сильных пожаров в истории наблюдений регион пострадал в 2020 году, и сейчас их масштабы снова почти такие же. При том, что огнеопасный сезон здесь ещё не начался – обычно он наступает в июле и достигает пика в августе и сентябре.

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