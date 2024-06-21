Масаи в Кении занялись пчеловодством вместо разведения скота

Представители народности масаи в кенийском округе Каджиадо освоили новое для себя направление в сельском хозяйстве. Теперь..
Дата загрузки: 2024-06-21
Несколько лет назад община оказалась под угрозой голода из-за сильной засухи, от которой уже не первый год страдает Восточная Африка.
Раньше местные женщины держали коров и коз. Продавали телят и молоко.
[Эстер Лейян, жительница Каджиадо]:
«В 2017 году из-за засухи погиб наш скот, поэтому мы занялись пчеловодством».
Пчеловоды говорят, что новое ремесло выгоднее. Прибыль можно получать быстрее, чем при разведении скота. Поэтому и перешли с молока на мёд.
Конечно, дело не только в более лёгком заработке. Людям приходится перестраиваться из-за погодных катаклизмов. Длительная засуха не даёт заниматься скотоводством. Животным нечего есть. Воду добыть тоже трудно. Выращивать овощи и зерновые в засуху также почти невозможно.
Сейчас в общине масаи пчеловодством занимаются более 20 женщин. Им помогают почти сто детей. Каждый день вместе проверяют ульи. Перед сбором мёда пчёл выкуривают дымом.
От разведения скота в общине тоже не отказались, просто животных теперь меньше.
Пчеловодством в Африке занимаются давно. Центром этого промысла считается восток континента.
Короткая ссылка на эту страницу: