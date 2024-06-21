Масаи в Кении занялись пчеловодством вместо разведения скота

Представители народности масаи в кенийском округе Каджиадо освоили новое для себя направление в сельском хозяйстве. Теперь..

Представители народности масаи в кенийском округе Каджиадо освоили новое для себя направление в сельском хозяйстве. Теперь здесь занимаются пчеловодством. Оно стало для людей спасением.

Несколько лет назад община оказалась под угрозой голода из-за сильной засухи, от которой уже не первый год страдает Восточная Африка.

Раньше местные женщины держали коров и коз. Продавали телят и молоко.

[Эстер Лейян, жительница Каджиадо]:

«В 2017 году из-за засухи погиб наш скот, поэтому мы занялись пчеловодством».

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Пчеловоды говорят, что новое ремесло выгоднее. Прибыль можно получать быстрее, чем при разведении скота. Поэтому и перешли с молока на мёд.

Конечно, дело не только в более лёгком заработке. Людям приходится перестраиваться из-за погодных катаклизмов. Длительная засуха не даёт заниматься скотоводством. Животным нечего есть. Воду добыть тоже трудно. Выращивать овощи и зерновые в засуху также почти невозможно.

Сейчас в общине масаи пчеловодством занимаются более 20 женщин. Им помогают почти сто детей. Каждый день вместе проверяют ульи. Перед сбором мёда пчёл выкуривают дымом.

От разведения скота в общине тоже не отказались, просто животных теперь меньше.

Пчеловодством в Африке занимаются давно. Центром этого промысла считается восток континента.

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