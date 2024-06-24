В Балтике рядом с ветряками создали подводную морскую ферму

Это крупная ветряная электростанция в Балтийском море у побережья Дании. Отсюда энергия поступает в сотни тысяч..
Дата загрузки: 2024-06-24
Это крупная ветряная электростанция в Балтийском море у побережья Дании. Отсюда энергия поступает в сотни тысяч домов. Но, возможно, в будущем это будет ещё и огромная подводная ферма, которая обеспечит людей морепродуктами.
Пока всё в стадии эксперимента, который рассчитан на четыре года. Под водой рядом с огромными ветряками специалисты выращивают мидий и морские водоросли. Недавно собрали первый урожай.
[Аннет Брюн, сотрудница Орхусского университета]:
«Морские водоросли и мидии – низкотрофные морские культуры. Это означает, что им не нужны удобрения. Они поглощают питательные вещества из моря, и в итоге получается здоровая пища».
Исследователи отмечают, что сейчас в мире растёт конкуренция за пространство на суше и в море. Подводные фермы на ветроэлектростанциях частично решат проблему. По подсчётам учёных, можно ежегодно производить тонны морепродуктов, используя только десятую часть этого ветропарка площадью 132 квадратных километра.
[Аннет Брюн, сотрудница Орхусского университета]:
«Очень важно провести эксперимент сейчас, поскольку необходимо найти ответы на многие вопросы, чтобы всё сделать правильно. Поэтому важно проводить такие небольшие испытания перед тем, как реализовывать что-то в больших масштабах».
У подводных ферм есть ещё один значимый плюс. Морские водоросли улавливают углекислый газ и преобразуют его в кислород. Это оздоровляет морскую среду.
Сейчас многие европейские страны увеличивают площади ветроэлектростанций в Северном море. Так что в будущем подводные фермы могут появиться и там.
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