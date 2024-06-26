«Надеюсь, не смоет»: в Миннесоте может прорвать плотину

Сильные наводнения после ливней в американском штате Миннесота угрожают плотинам. Это дамба Рапидан в южной части..

Сильные наводнения после ливней в американском штате Миннесота угрожают плотинам.

Это дамба Рапидан в южной части штата, примерно в 150 километрах от Миннеаполиса.

Здесь из-за разлива реки Блю-Эрт скопился мусор. Уровень воды в реке остаётся выше нормы уже несколько дней.

[Пол Барта, сотрудник офиса шерифа]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «В воскресенье появился какой-то мусор, который застрял в плотине и начал ограничивать поток воды. Из-за этого воде нужно было найти куда течь, и в итоге она проложила новый путь с западной стороны и как бы подорвала эту сторону конструкции».

Теперь вода через дамбу течёт неконтролируемо и грозит её разрушить. Местным жителям остаётся только наблюдать и надеяться на лучшее.

[местная жительница]:

«Я из Уиллмара, но сейчас живу здесь, в Манкато, чтобы ходить в школу. Когда я была маленькой, мы с тётей и дядей играли вон там на детской площадке, и я надеюсь, что её не смоет. Надеюсь».

Впрочем, массовой эвакуации чиновники пока не объявляли. При текущих обстоятельствах они уверены, что плотина выдержит. В то же время они просят жителей вниз по течению реки пристально следить за ситуацией и быть бдительными.

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