Аэропорт Аделаиды – транспортный узел, связывающий Австралию с остальной частью страны и всем миром. Самолёты постоянно..

Любители самолётов требуют смотровой площадки для своего хобби

Расположившись на бетонных ограждениях, скейт-рампах или даже пнях, любители наблюдать за самолётами снимают каждое прибытие и отправление.

[Кэмерон Робертс, любитель самолётов]:

«Даже если это самолет, который я уже видел раньше, всё равно удивляешься, что он действительно может взлететь с земли».

Любители авиации выбирают точки обзора, исходя из погоды и времени, а также того, какая взлётно-посадочная полоса сейчас занята.

Они используют приложения для отслеживания полётов, радиосканеры и даже лестницы. Всё в погоне за идеальным кадром.

Однако с годами появляются новые здания и сооружения. Часто они закрывают обзор.

[Грегори Робертс, любитель самолётов]:

«Как только самолёты взлетают, рекламный щит обрезает половину кадра».

Именно поэтому энтузиасты просят, чтобы им построили площадку для наблюдений. Такие уже есть в аэропортах Перта, Брисбена и Сиднея.

[Дарин Робертс, любитель самолётов]:

«Как и любое хобби, оно может существовать или исчезнуть в зависимости от инфраструктуры вокруг него».

[Марк Спенс, любитель самолётов]:

«Я бы согласился даже на асфальтированную, приподнятую площадку».

Но в Аделаиде такое сооружение пока не планируется.

[Алисия Бикмор, представительница аэропорта]:

«На данный момент у нас нет таких планов, но мы приветствуем отзывы любителей авиации».

