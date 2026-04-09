Мостик эсминца HMAS Brisbane стал частью выставки, посвящённой 125-летию ВМФ Австралии

Это мостик эсминца HMAS Brisbane, который участвовал во Вьетнамской и Персидской войнах. Теперь сам корабль затоплен,..

Это мостик эсминца HMAS Brisbane, который участвовал во Вьетнамской и Персидской войнах. Теперь сам корабль затоплен, а эта часть стала экспонатом Австралийского военного мемориала. Сейчас здесь проходит выставка, посвящённая 125-летию Королевского австралийского военно-морского флота.

Ветеран ВМФ Дэн Хосик пришёл сюда с женой. Он много лет прослужил на эсминце Brisbane.

[Дэн Хосик, гость музея]:

«Это был как дом вдали от дома. Во всё вложена коллективная энергия и командная работа. Посреди ночи мы вытаскивали ящики с картами, чтобы найти нужную. Интересно всё это видеть».

Дэн и его супруга Кейт поженились 30 лет назад. И корабль стал идеальным фоном для их свадебных фотографий.

[Кейт Хосик, гостья музея]:

«Приятно, что корабль, на котором служили Дэн и другие люди, теперь находится в главном военном музее Австралии. Это просто необыкновенно. И воспоминания вызывают улыбку, потому что здесь даже пахнет как 30 лет назад».

Экспозиция даёт представление о том, какой была жизнь на борту эсминца.

[Мэтт Андерсон, директор Австралийского военного мемориала]:

«Замечательная команда кураторов поговорила с большим числом людей, чтобы собрать как можно больше историй».

Военный корабль Brisbane был введён в эксплуатацию в 1967 году. Он стал третьим австралийским эсминцем с управляемыми ракетами. На его борту служили 20 офицеров и более 300 моряков. Списали корабль в 2001 году.

