Десятки греков протестуют у здания в Ираклионе на острове Крит. Правительство хочет открыть здесь временный центр..

На Крите протестуют против создания дополнительного центра для мигрантов

Десятки греков протестуют у здания в Ираклионе на острове Крит. Правительство хочет открыть здесь временный центр для нелегальных мигрантов.

В этом году на Крит и соседний остров Гавдос хлынули потоки искателей лучшей жизни, которые прибывают по морю в основном из Ливии.

На днях на Крите снова высадились более 300 мигрантов. Они прибыли на отдельных лодках. В одной из них находились 192 человека.

Правительство Греции предоставляет мигрантам убежище во временном центре содержания в городе Ханья. Затем их отправляют в центры на материке. Сейчас власти говорят, что необходимо открыть дополнительные временные центры на острове.

К протесту присоединился мэр Херсониссоса – популярного туристического городка.

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«К сожалению, Европейский союз не может решить проблему (миграции). Такая маленькая страна, как Греция, с внешними границами Европейского союза, вынуждена решать европейскую проблему без поддержки, помощи и средств».

Протестующие не хотят, чтобы мигранты задерживались в городе, особенно в разгар туристического сезона.

[протестующий]:

«Мы считаем, что это место не подходит для их размещения из-за проблем с безопасностью и других причин. И это один из главных туристических регионов Крита и Греции». [протестующая]: «Нельзя создавать здесь (центр содержания мигрантов). И не только на Крите, в Греции – тоже. Нам не нужны центры, ни открытые, ни закрытые, ни временные, ни постоянные. У нас есть прекрасные необитаемые острова. Пусть строят там хорошие центры на средства Европейского союза».

Греция – самая южная страна Европы в Средиземном море и главный пункт прибытия мигрантов. В 2015-2016 годах, когда более миллиона человек из Африки и с Ближнего Востока пересекли границу ЕС, Греция оказалась на передовой.

Позже поток нелегальных мигрантов сократился, но на Крите и Гавдосе – двух островах Эгейского моря, ближайших к африканскому побережью, наблюдается резкий рост.

На этой неделе греческий парламент одобрил законопроект, ускоряющий депортацию лиц, которым отказано в убежище. Их смогут переводить в «центры возвращения» за пределами блока, когда будут достигнуты двусторонние соглашения с третьими странами.

Греция сотрудничает с Нидерландами, Данией, Германией и Австрией в создании совместных центров возвращения и транзита.

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