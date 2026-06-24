В США начнут проверку нефтяных компаний на предмет того, почему они не снижают цены на бензин..

Трамп обвинил нефтяные компании в том, что они не снижают цены на бензин

В США начнут проверку нефтяных компаний на предмет того, почему они не снижают цены на бензин соразмерно с падающей стоимостью сырой нефти. Соответствующее распоряжение Министерству юстиции дал президент США Дональд Трамп.

В своей соцсети Truth Social он написал: «Цены на нефть падают как камень! Другими словами, потребителей обманывают. Я поручил Министерству юстиции немедленно начать расследование. Цены на бензин должны снижаться гораздо быстрее, чем я это вижу!»

Ранее, выступая в Пенсильвании, Трамп сказал, что США пытаются заключить с Ираном справедливое соглашение.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Мы также хотим заключения этой сделки. Знаете, сегодня фондовый рынок снова достиг нового максимума. И нефть впервые за несколько месяцев достигла отметки в 70 долларов за баррель. Это очень низкая цена. За нефтью подешевеет и всё остальное».

Трамп также сказал, что начал военную операцию на 99% ради того, чтобы Иран никогда не получил ядерного оружия.

[Дональд Трамп, президент США]:

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

«Но, как вы знаете, мы только что достигли исторического мирного соглашения с Ираном, положившего конец конфликту в Ормузском проливе. И кстати, вчера из Ормузского пролива – очень красивого места – вышло 19 миллионов баррелей нефти. Это самый большой объём нефти за всю историю пролива. Такого никогда не было в истории. Это был нефтяной фонтан».

Между тем, Сенат Конгресса США одобрил резолюцию, которая призывает президента прекратить военные действия против Ирана. Не обязательный к выполнению документ поддержало 50 сенаторов, включая четырёх республиканцев.

Трамп раскритиковал этот шаг. На своей платформе он написал, что он был «несвоевременным и бессмысленным». Трамп также обвинил Конгресс в том, что он усложняет ему работу.

Короткая ссылка на эту страницу: