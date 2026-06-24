Трамп обвинил нефтяные компании в том, что они не снижают цены на бензин

В США начнут проверку нефтяных компаний на предмет того, почему они не снижают цены на бензин..
Дата загрузки: 2026-06-24
В США начнут проверку нефтяных компаний на предмет того, почему они не снижают цены на бензин соразмерно с падающей стоимостью сырой нефти. Соответствующее распоряжение Министерству юстиции дал президент США Дональд Трамп.
В своей соцсети Truth Social он написал: «Цены на нефть падают как камень! Другими словами, потребителей обманывают. Я поручил Министерству юстиции немедленно начать расследование. Цены на бензин должны снижаться гораздо быстрее, чем я это вижу!»
Ранее, выступая в Пенсильвании, Трамп сказал, что США пытаются заключить с Ираном справедливое соглашение.
[Дональд Трамп, президент США]:
«Мы также хотим заключения этой сделки. Знаете, сегодня фондовый рынок снова достиг нового максимума. И нефть впервые за несколько месяцев достигла отметки в 70 долларов за баррель. Это очень низкая цена. За нефтью подешевеет и всё остальное».
Трамп также сказал, что начал военную операцию на 99% ради того, чтобы Иран никогда не получил ядерного оружия.
[Дональд Трамп, президент США]:
«Но, как вы знаете, мы только что достигли исторического мирного соглашения с Ираном, положившего конец конфликту в Ормузском проливе. И кстати, вчера из Ормузского пролива – очень красивого места – вышло 19 миллионов баррелей нефти. Это самый большой объём нефти за всю историю пролива. Такого никогда не было в истории. Это был нефтяной фонтан».
Между тем, Сенат Конгресса США одобрил резолюцию, которая призывает президента прекратить военные действия против Ирана. Не обязательный к выполнению документ поддержало 50 сенаторов, включая четырёх республиканцев.
Трамп раскритиковал этот шаг. На своей платформе он написал, что он был «несвоевременным и бессмысленным». Трамп также обвинил Конгресс в том, что он усложняет ему работу.
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