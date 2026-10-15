Коста-Рика открывает мегатюрьму на фоне усиления борьбы с наркокартелями

Новая мегатюрьма строгого режима открылась в Коста-Рике. Это часть комплекса мер по ужесточению борьбы с организованной..

Новая мегатюрьма строгого режима открылась в Коста-Рике. Это часть комплекса мер по ужесточению борьбы с организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков. Власти сделали этот шаг после резкого роста количества убийств в стране, которая долгое время считалась одной из самых безопасных в Латинской Америке.

«Центр содержания особо опасных преступников» открыла президент Коста-Рики Лаура Фернандес. Его построили по образцу мегатюрьмы в Сальвадоре, которая стала одним из ключевых элементов стратегии президента Найиба Букеле по борьбе с бандитскими группировками. Строгий режим содержания призван лишить заключённых возможности руководить преступными сетями из-за решётки и поддерживать связь с сообщниками на воле.

Центр содержания расположен недалеко от Сан-Хосе – столицы Коста-Рики. Он рассчитан на 5100 заключённых. Это примерно 20% общего числа осуждённых, отбывающих наказание в тюрьмах страны. На строительство центра ушло 35 миллионов долларов США.

По официальным данным, в 2023 году в Коста-Рике был зафиксирован рекордный показатель убийств – 905 случаев. В 24-м и 25-м годах количество убийств снизилось, но незначительно. Власти говорят, что большинство этих случаев связано с конфликтами между преступными группировками за контроль над маршрутами наркотрафика и местными рынками сбыта.

Страна превратилась в крупнейший транзитный пункт для поставок кокаина в Европу, что привлекло мексиканские и колумбийские картели и усилило конкуренцию между местными бандами.

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«Будем ли мы действовать жёстко? Да. Ведь каждый преступник должен понести наказание. Но в то же время мы останемся верны коста-риканской традиции уважения основных прав человека, которые необходимо соблюдать и в отношении тех, кого будут здесь содержать».

Фернандес отметила, что эффективность новой тюрьмы будет отчасти зависеть от того, удастся ли судебной системе добиться большего числа обвинительных приговоров. Между правительством и судебными органами возникли разногласия по вопросам борьбы с преступностью и сокращения бюджета.

Тюрьма начнёт принимать заключённых в конце октября.

Аналогичное учреждение открывает Эквадор и планирует построить Гондурас.

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