Apple представила новый экран для «умного дома» с обновлённой Siri

Apple представила новое устройство HomeView для управления «умным домом». Оно оснащено семидюймовым экраном, распознаёт лица и..

Apple представила новое устройство HomeView для управления «умным домом». Оно оснащено семидюймовым экраном, распознаёт лица и позволяет управлять дверными звонками, термостатами и умными замками. Стартовая цена – 299 долларов. Продажи начнутся в ноябре.

Устройство можно разместить на столе или закрепить на стене. HomeView также поддерживает видеозвонки FaceTime, воспроизводит музыку и показывает изображения с камер наблюдения.

Apple одновременно обновила умные колонки HomePod и устройства Apple TV 4K. Кроме того, компания представила новые дверные звонки, камеры, термостаты и замки, разработанные совместно с LG и Schneider Electric.

Выход новых устройств должен помочь Apple укрепить позиции на рынке «умных домов». Здесь компания конкурирует с Amazon, чьи устройства Echo и Ring уже заняли заметное место на рынке.

При этом HomeView не будет продаваться в Евросоюзе. Причина – недоступность Siri AI в регионе на фоне действующих европейских правил.

Apple развивает направление умного дома уже около десяти лет. Однако её предыдущие устройства не позволили компании добиться значительного успеха в этой сфере. Теперь Apple рассчитывает привлечь покупателей с помощью обновлённой Siri и более тесной интеграции своих устройств.

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