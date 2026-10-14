Apple представила новый экран для «умного дома» с обновлённой Siri

Apple представила новое устройство HomeView для управления «умным домом». Оно оснащено семидюймовым экраном, распознаёт лица и..
Дата загрузки: 2026-10-15
Apple представила новое устройство HomeView для управления «умным домом». Оно оснащено семидюймовым экраном, распознаёт лица и позволяет управлять дверными звонками, термостатами и умными замками. Стартовая цена – 299 долларов. Продажи начнутся в ноябре.
Устройство можно разместить на столе или закрепить на стене. HomeView также поддерживает видеозвонки FaceTime, воспроизводит музыку и показывает изображения с камер наблюдения.
Apple одновременно обновила умные колонки HomePod и устройства Apple TV 4K. Кроме того, компания представила новые дверные звонки, камеры, термостаты и замки, разработанные совместно с LG и Schneider Electric.
Выход новых устройств должен помочь Apple укрепить позиции на рынке «умных домов». Здесь компания конкурирует с Amazon, чьи устройства Echo и Ring уже заняли заметное место на рынке.
При этом HomeView не будет продаваться в Евросоюзе. Причина – недоступность Siri AI в регионе на фоне действующих европейских правил.
Apple развивает направление умного дома уже около десяти лет. Однако её предыдущие устройства не позволили компании добиться значительного успеха в этой сфере. Теперь Apple рассчитывает привлечь покупателей с помощью обновлённой Siri и более тесной интеграции своих устройств.
Короткая ссылка на эту страницу: