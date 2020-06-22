От роботов до открывающихся масок: инновации во время пандемии

Вот такую защитную конструкцию придумал один ресторан во Франции. Так он пытается защитить клиентов от коронавируса...

Вот такую защитную конструкцию придумал один ресторан во Франции. Так он пытается защитить клиентов от коронавируса. И он в своём креативе не одинок. Многие рестораны мира прибегают к инновациям, чтобы сохранить бизнес и своих клиентов.

Это Нидерланды. Посетители этого заведения на берегу Амстердамского канала едят в стеклянных кабинках. Правда, пускают в них только тех, кто проживает в одном доме или квартире.

В городе Ор-Йехуда в Израиле придумали, как есть в маске, не снимая её. Принцип работы этого устройства напоминает велосипедный тормоз. При нажатии на ручку открывается отверстие, в которое с лёгкостью можно просунуть вилку или ложку. Правда с такой маской управляться придётся только одной рукой.

Поскольку во время эпидемии желательно избегать касания разных поверхностей, в одном финском супермаркете придумали вот такие ручки.

А это тайский торговый центр в Бангкоке. Здесь установили ножные педали в лифтах. Так посетителям не приходится нажимать на кнопки.

Хотите восстановить работу своего предприятия? Посадите сотрудников в картонные коробки! Именно так начала делать британская компания, чтобы обеспечить работникам защиту. Она не только оборудовала такими перегородками свои офисы, но и начала выпускать их на продажу.

Вот компания в Бостоне переоборудует маски для подводного плавания в защитные средства против коронавируса. То же сделали и исследователи в Чехии.

А одна жительница Индонезии с проблемами слуха придумала маски с прозрачными вставками. Они значительно облегчат жизнь глухих, поскольку для коммуникации им важно видеть движения губ.

Беженцы в иорданском лагере разработали прототип робота из LEGO, который автоматически разбрызгивает антисептик. Он использует сенсоры, которые реагируют на приближение рук. А это ещё один робот из Дании. Он помогает брать мазки у пациентов и проверять их на коронавирус бесконтактно.

Вот собака-робот из Сингапура. Напоминает прохожим о соблюдении дистанции.

Также во многих кафе появились роботы-баристы. Например, в этом

Короткая ссылка на эту страницу: