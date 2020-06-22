От роботов до открывающихся масок: инновации во время пандемии
Вот такую защитную конструкцию придумал один ресторан во Франции. Так он пытается защитить клиентов от коронавируса...
Дата загрузки: 2020-06-25
Это Нидерланды. Посетители этого заведения на берегу Амстердамского канала едят в стеклянных кабинках. Правда, пускают в них только тех, кто проживает в одном доме или квартире.
В городе Ор-Йехуда в Израиле придумали, как есть в маске, не снимая её. Принцип работы этого устройства напоминает велосипедный тормоз. При нажатии на ручку открывается отверстие, в которое с лёгкостью можно просунуть вилку или ложку. Правда с такой маской управляться придётся только одной рукой.
Поскольку во время эпидемии желательно избегать касания разных поверхностей, в одном финском супермаркете придумали вот такие ручки.
А это тайский торговый центр в Бангкоке. Здесь установили ножные педали в лифтах. Так посетителям не приходится нажимать на кнопки.
Хотите восстановить работу своего предприятия? Посадите сотрудников в картонные коробки! Именно так начала делать британская компания, чтобы обеспечить работникам защиту. Она не только оборудовала такими перегородками свои офисы, но и начала выпускать их на продажу.
Вот компания в Бостоне переоборудует маски для подводного плавания в защитные средства против коронавируса. То же сделали и исследователи в Чехии.
А одна жительница Индонезии с проблемами слуха придумала маски с прозрачными вставками. Они значительно облегчат жизнь глухих, поскольку для коммуникации им важно видеть движения губ.
Беженцы в иорданском лагере разработали прототип робота из LEGO, который автоматически разбрызгивает антисептик. Он использует сенсоры, которые реагируют на приближение рук. А это ещё один робот из Дании. Он помогает брать мазки у пациентов и проверять их на коронавирус бесконтактно.
Вот собака-робот из Сингапура. Напоминает прохожим о соблюдении дистанции.
Также во многих кафе появились роботы-баристы. Например, в этом
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