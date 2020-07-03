Выставка о пандемии открылась в Музее Нобеля
После более чем двух месяцев карантина музей Нобеля в Стокгольме снова открыл двери для посетителей. Здесь..
Дата загрузки: 2020-07-03
«Мы хотим показать, что человечество в прошлом постоянно проходило разные кризисы и находило пути их решения. Мы хотим передать послание надежды».
Экспозиция рассказывает о лауреатах Нобелевской премии и других учёных, которые расширили знания людей о вирусах, а также исследовали иммунную систему и разрабатывали вакцины.
Можно узнать здесь также о лауреатах премии в области экономики, которые исследовали, как эпидемии влияют на финансовые системы. Писали о пандемиях и литераторы.[Эрика Ланнер, директор музея Нобеля]:
«Великие писатели выразили на бумаге свой опыт. В некоторых случаях они рассказали о том, что пережили сами. Среди них Томас Элиот, который в известной поэме «Бесплодная земля» написал о своём опыте, который был связан с испанским гриппом».
В музее также можно увидеть подарки некоторых лауреатов и прочитать факты об открытиях и изобретениях, которые принесли пользу человечеству.
Те, кто не может попасть на экспозицию, могут ознакомиться с выставкой в онлайн-режиме на сайте музея.
В Швеции продолжается снятие карантинных мер. Однако музеи должны следовать определённым правилам. Так, посетителей просят придерживаться социальной дистанции.
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