Выставка о пандемии открылась в Музее Нобеля

После более чем двух месяцев карантина музей Нобеля в Стокгольме снова открыл двери для посетителей. Здесь..

После более чем двух месяцев карантина музей Нобеля в Стокгольме снова открыл двери для посетителей. Здесь начала работу временная выставка под кричащим названием «Заразно». Она позволяет с разных точек зрения посмотреть на проблему пандемий, вирусов и влияния их на иммунную систему человека. [Эрика Ланнер, директор музея Нобеля]:«Мы хотим показать, что человечество в прошлом постоянно проходило разные кризисы и находило пути их решения. Мы хотим передать послание надежды».

Экспозиция рассказывает о лауреатах Нобелевской премии и других учёных, которые расширили знания людей о вирусах, а также исследовали иммунную систему и разрабатывали вакцины.

Можно узнать здесь также о лауреатах премии в области экономики, которые исследовали, как эпидемии влияют на финансовые системы. Писали о пандемиях и литераторы.

[Эрика Ланнер, директор музея Нобеля]:«Великие писатели выразили на бумаге свой опыт. В некоторых случаях они рассказали о том, что пережили сами. Среди них Томас Элиот, который в известной поэме «Бесплодная земля» написал о своём опыте, который был связан с испанским гриппом».

В музее также можно увидеть подарки некоторых лауреатов и прочитать факты об открытиях и изобретениях, которые принесли пользу человечеству.

Те, кто не может попасть на экспозицию, могут ознакомиться с выставкой в онлайн-режиме на сайте музея.

В Швеции продолжается снятие карантинных мер. Однако музеи должны следовать определённым правилам. Так, посетителей просят придерживаться социальной дистанции.

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