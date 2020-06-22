В Индии нашли челюсть доисторического слона, жившего 5 млн лет назад

На севере Индии в Сахаранпуре откопали челюсть древнего слона вымершего вида. Её длина – примерно 25..

[Вирендра Кумар Джайн, представитель заповедника в Сахаранпуре]:

«Эта окаменелость принадлежала стегодону, который был разновидностью хоботных животных. Челюсть нашли недалеко от местечка Бадшахи Баг на горном хребте Сивалик».

На севере Индии в Сахаранпуре откопали челюсть древнего слона вымершего вида. Её длина – примерно 25 сантиметров. На челюсти сохранились девять зубов.

Учёные полагают, что обладатель челюсти жил пять-восемь миллионов лет назад. Окаменелость сохранят и будут использовать при обучении студентов.

Стегодоны из отряда хоботных жили в разных районах Азии в эпохи плиоцена и плейстоцена. Некоторые виды этих животных были очень крупными. В холке их высота превышала четыре метра, длина тела достигала восьми метров, к этому прибавлялись трёхметровые бивни. Весили гиганты более 12 тонн. Были и популяции карликовых стегодонов, живших на островах.

Стегодонов считают родственниками мамонтов и современных индийских слонов.

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