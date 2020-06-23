Туристы гуляют по старому водопроводу в Мьянме

Прогулка по старой водопроводной трубе Янгона возрастом 85 лет. Такие экскурсии всё популярнее в Мьянме после..

Прогулка по старой водопроводной трубе Янгона возрастом 85 лет. Такие экскурсии всё популярнее в Мьянме после длительного карантина. Они привлекают эмигрантов, а также местных путешественников.

Эта труба является важнейшей водной артерией бывшей столицы. Она обеспечивает водой 4,5 миллиона человек. Построили её британцы в 1935 году в колониальный период перед Второй мировой войной.

Туристы гуляют прямо по трубе на высоте болеей двух метров над землёй.

[Йочен Мейсснер, глава местного турагентства]:

«С марта у нас был карантин, все были заперты в Янгоне. И все мы очень соскучились по природе, свежему воздуху и новым приключениям».

Водопровод пережил много катаклизмов, включая Вторую мировую войну и землетрясение 2007 года. Его протяжённость – 70 километров. И проходит он через бедные жилые районы. Начинается у дамбы на окраине города.

[турист]:

«Это очень здорово, поскольку последние два месяца мы сидели дома на карантине. Прогулка по водопроводу очень захватывающая и расслабляющая. Она помогает отдохнуть после долгого времени взаперти. Я рад и счастлив. Я впервые отправился на такую экскурсию».

Власти Янгона тоже рады росту популярности маршрута. Они даже выделили деньги на расчистку зарослей кустарника, чтобы он не мешал проходу людей.

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