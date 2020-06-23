Волонтёры Тасмании восстанавливают узкоколейку, чтобы по ней снова ездили туристы

Джеймсу Шаггу было 12 лет, когда он впервые покатался по железной дороге Ида-Бэй на севере австралийского..

[Джеймс Шагг, волонтёр]:

«А к 16-ти годам я уже водил поезд с 80-ю пассажирами до конца пути и обратно».

Джеймсу Шаггу было 12 лет, когда он впервые покатался по железной дороге Ида-Бэй на севере австралийского острова Тасмания.

Теперь, более 40 лет спустя, Джеймс вошёл в группу энтузиастов, которые хотят восстановить железную дорогу и снова пустить по ней поезда.

[Джеймс Шагг, волонтёр]:

«Мы ни пенни не просим у правительства».

[Дейв Коллинс, волонтёр]:«Используя собственные ресурсы, мы насобирали достаточно средств, чтобы восстановить треть путей до стандартов выдачи сертификата безопасности. Мы сможем возить небольшие экскурсии уже следующим летом, если получим разрешение».

Изначально узкоколейку строили, чтобы транспортировать известняк. Двухчасовой маршрут проходит через места, которые рассказывают об истории аборигенов, французских поселенцев, а также местной промышленности.

[Дейв Коллинс, волонтёр]:«Обычно мы останавливались тут, люди выходили и наслаждались прогулкой по пляжу. Потом мы разворачивали поезд и возвращались из исторического прошлого в настоящее». [Джеймс Шагг, волонтёр]:«По железной дороге можно изучить историю Тасмании».

С середины 70-х годов по железной дороге возили туристов. Однако бывший владелец не смог поддерживать пути в надлежащем состоянии. В 2018 году дорога потеряла сертификат безопасности, и поезда остановились. А в 2019-м закончился срок аренды.

Теперь же волонтёры хотят управлять дорогой с помощью неприбыльной организации. То есть весь доход от экскурсий планируют направлять на эксплуатационные издержки и ремонт. Это позволит также получать от правительства гранты на сохранение старинной дороги.

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