В озере Байкал вымирают губки

Кристальной чистоте вод Байкала угрожает эпидемия. В озере начали болеть губки. Это многоклеточные животные, ведущие прикреплённый образ жизни.

Учёные из Лимнологического института Иркутска пытаются решить проблему с 2015 году.

[Ольга Маякова, исследователь Лимнологического института]:

«Мы смотрим, сколько вообще губок. То есть покрытие губками дна. Смотрим, сколько из них больных. И в результате сбора таких образцов таких больных губок, мы анализируем, какие типы заболеваний преобладают, и какие виды более или менее восприимчивы к заболеваниям».

Исследователи говорят, что больные губки встречаются чаще там, где больше людей.

[Ольга Маякова, исследователь Лимнологического института]:

«Налицо, что мы видим конкретно в местах с повышенной антропогенной нагрузкой, у нас ситуация с заболеванием губок значительно хуже. В Лиственничном заливе я уже это расцениваю как локальную экологическую катастрофу».

При этом пока непонятно, почему болеют губки.

[Татьяна Бутина, исследователь Лимнологического института]:

«Первый тип поражения – это было обесцвечивание и изменение окраса на розовый. Это были первые случаи заболевания. В дальнейшем стало множество других типов, в частности, обрастание. На губках прямо такие обильные обрастания».

Губки играют критически важную роль для озера.

[Игорь Ханаев, исследователь Лимнологического института]:

«Экспериментальные работы показали, что даже относительно маленькая губка размером в диаметре до пяти сантиметров способна за сутки профильтровывать через своё тело до 20 литров воды. Так вот, представим себе, что если всё побережье, не всё конечно же, но большая часть каменистого побережья Байкала покрыта губками, то сколько воды эти животные пропускают через себя».

Учёные говорят, что наиболее пострадавшие участки побережья нужно полностью закрыть для туризма, чтобы дать время природе на восстановление.

Байкал – крупнейшее в мире пресноводное озеро. В его водах обитает много уникальных видов животных.

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