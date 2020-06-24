Новая выставка в Неаполе раскрывает секреты этрусской цивилизации
Итальянским музеям снова разрешили открыться после карантина. И Национальный археологический музей в Неаполе сразу же этим..
Дата загрузки: 2020-06-25
Это был древний народ, который предшествовал римлянам. На него очень повлияла греческая цивилизация.
В целом представлено 600 экспонатов. Среди них украшенные вазы, сосуды и статуи, созданные в X веке до нашей эры и позже.
200 артефактов показали публике впервые.
[Паоло Жильерини, куратор]:
«Выставка разделена на две части: экспонаты этрусской цивилизации, которые в середине XVIII века в области Кампания находила интеллигенция. А также артефакты, которые были найдены в XIX и XX столетиях в ходе раскопок, проводимых властями. Они доказывают, что 12 городов-государств в регионе Кампания действительно существовали».
Выставка покрывает период примерно в шесть столетий: с X по IV века до нашей эры. Она также включает все находки, сделанные в гробнице Бернардини да Палестрина – одного из самых богатых и известных мест захоронения той эпохи.
[Паоло Жильерини, куратор]:
«Она рассказывает о культурной элите, которая брала самые лучшие дары ремёсел того времени в Средиземноморье и использовала эти предметы сначала во время банкетов и крупных собраний, а потом в могилах».
Выставка продлится до 31 мая следующего года.
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