«Улыбающаяся маска»: бельгиец решил «оживить» безликий аксессуар
Защитные маски перестали быть скучными и лишёнными индивидуальности. Бельгийский бизнесмен Шарль де Беллефруа украшает их фотографиями..
Дата загрузки: 2020-06-25
[Шарль де Беллефруа, производитель масок]:
«Как видите, мы делаем фотографии прямо здесь с помощью фотобудки Cheesebox. Мы также разработали приложение, которое позволяет клиентам купить маску на сайте».
Делать «улыбающиеся маски» Шарля побудил кризис.
[Шарль де Беллефруа, производитель масок]:
«Проект родился потому, что с приходом COVID-19 моя (компания) Cheesebox перестала приносить прибыль. Вся деятельность замерла. Поэтому нам пришлось заново изобретать свой бизнес».
В Жанвале такими масками обзавелись и домохозяйки, и продавцы супермаркетов.
[жительница Жанваля]:
«Маски безликие. А с фотографией лица они выглядят дружелюбнее и веселее. Думаю, идея превосходная».
В «улыбающиеся аксессуары» принарядись и сотрудники кафе.
[официантка]:
«Люди находят это очень забавным. Это нравится им, и они тоже хотят такую маску».
[гостья кафе]:
«Отличная идея. Маска так реалистична, что это выглядит невероятно. Мне тоже хочется такую».
«Улыбающаяся маска» стоит 20 евро. Её можно стирать до десяти раз.
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