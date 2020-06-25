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«Улыбающаяся маска»: бельгиец решил «оживить» безликий аксессуар

«Улыбающаяся маска»: бельгиец решил «оживить» безликий аксессуар

Защитные маски перестали быть скучными и лишёнными индивидуальности. Бельгийский бизнесмен Шарль де Беллефруа украшает их фотографиями..

Дата загрузки: 2020-06-25

Защитные маски перестали быть скучными и лишёнными индивидуальности. Бельгийский бизнесмен Шарль де Беллефруа украшает их фотографиями нижней части лица, на которой светится улыбка. Он ездит со своим фотооборудованием по разным торговым центрам и супермаркетам.

[Шарль де Беллефруа, производитель масок]:
«Как видите, мы делаем фотографии прямо здесь с помощью фотобудки Cheesebox. Мы также разработали приложение, которое позволяет клиентам купить маску на сайте».

Делать «улыбающиеся маски» Шарля побудил кризис.

[Шарль де Беллефруа, производитель масок]:
«Проект родился потому, что с приходом COVID-19 моя (компания) Cheesebox перестала приносить прибыль. Вся деятельность замерла. Поэтому нам пришлось заново изобретать свой бизнес».

В Жанвале такими масками обзавелись и домохозяйки, и продавцы супермаркетов.

[жительница Жанваля]:
«Маски безликие. А с фотографией лица они выглядят дружелюбнее и веселее. Думаю, идея превосходная».

В «улыбающиеся аксессуары» принарядись и сотрудники кафе.

[официантка]:
«Люди находят это очень забавным. Это нравится им, и они тоже хотят такую маску».

[гостья кафе]:
«Отличная идея. Маска так реалистична, что это выглядит невероятно. Мне тоже хочется такую».

«Улыбающаяся маска» стоит 20 евро. Её можно стирать до десяти раз.
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