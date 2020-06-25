Видео игры ребёнка и обезьяны набрало около 3 млн просмотров

Родители привели малыша Исайю в зоопарк Columbus в штате Огайо. Когда они подошли к вольеру с обезьянами, за стеклом бегал детёныш гориллы по кличке Камоли.

«Сын просто смотрел на обезьянку», – вспоминает Шерри Чут. «Потом мы сказали: «Исайя, как делают гориллы?» И сын начал бить себе в грудь».

Это привлекло внимание обезьяны. Вскоре малыши начали игру в прятки. Камоли прятался за деревом, а Исайя пытался его найти, и стекло им не мешало. Друзья играли минут пять.

Когда пришло время уходить домой, Исайя крикнул: «Пока, горилла!».

Смотрите игру Исайи с детёнышем гориллы, которое набрало около 3 млн просмотров.

