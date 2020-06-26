Позагорать в центре города: в Вильнюсе сделали собственный песчаный пляж
От Вильнюса до побережья Балтийского моря примерно три часа езды на машине. Но теперь горожанам не..
Дата загрузки: 2020-06-26
От Вильнюса до побережья Балтийского моря примерно три часа езды на машине. Но теперь горожанам не обязательно оправляться в путешествие. Прямо в центре литовской столицы появился собственный песчаный пляж.
[Ремигиюс Шимашюс, мэр Вильнюса]:
«Мы подумали, что нужно сделать так, чтобы жители Вильнюса почувствовали атмосферу отдыха и по-новому взглянули на Вильнюс».
Этим летом из-за пандемии и карантинных ограничений многие не попадут на южные курорты. Задача городского пляжа в Вильнюсе – восполнить этот пробел.
[житель Вильнюса]:
«Удивительно, у нас появился пляж в центре столицы».
[жительница Вильнюса]:
«Без сомнения, мы все удивились. Никто не ожидал увидеть здесь пляж».
[житель Вильнюса]:
«Выглядит отлично. Похоже на 100 процентов».
[жительница Вильнюса]:
«Если фотографировать с той стороны, не отличишь от морского побережья».
На пляже есть шезлонги, раздевалки, волейбольная площадка и даже вышка для спасателей. Пляж будет открыт до осени.
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