Позагорать в центре города: в Вильнюсе сделали собственный песчаный пляж

От Вильнюса до побережья Балтийского моря примерно три часа езды на машине. Но теперь горожанам не..

От Вильнюса до побережья Балтийского моря примерно три часа езды на машине. Но теперь горожанам не обязательно оправляться в путешествие. Прямо в центре литовской столицы появился собственный песчаный пляж.

[Ремигиюс Шимашюс, мэр Вильнюса]:

«Мы подумали, что нужно сделать так, чтобы жители Вильнюса почувствовали атмосферу отдыха и по-новому взглянули на Вильнюс».

Этим летом из-за пандемии и карантинных ограничений многие не попадут на южные курорты. Задача городского пляжа в Вильнюсе – восполнить этот пробел.

[житель Вильнюса]:

«Удивительно, у нас появился пляж в центре столицы». [жительница Вильнюса]:

«Без сомнения, мы все удивились. Никто не ожидал увидеть здесь пляж». [житель Вильнюса]:

«Выглядит отлично. Похоже на 100 процентов». [жительница Вильнюса]:

«Если фотографировать с той стороны, не отличишь от морского побережья».

На пляже есть шезлонги, раздевалки, волейбольная площадка и даже вышка для спасателей. Пляж будет открыт до осени.

Короткая ссылка на эту страницу: