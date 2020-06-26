Телеканал NTD

Позагорать в центре города: в Вильнюсе сделали собственный песчаный пляж

Позагорать в центре города: в Вильнюсе сделали собственный песчаный пляж

От Вильнюса до побережья Балтийского моря примерно три часа езды на машине. Но теперь горожанам не..

Дата загрузки: 2020-06-26

От Вильнюса до побережья Балтийского моря примерно три часа езды на машине. Но теперь горожанам не обязательно оправляться в путешествие. Прямо в центре литовской столицы появился собственный песчаный пляж.

[Ремигиюс Шимашюс, мэр Вильнюса]:
«Мы подумали, что нужно сделать так, чтобы жители Вильнюса почувствовали атмосферу отдыха и по-новому взглянули на Вильнюс».

Этим летом из-за пандемии и карантинных ограничений многие не попадут на южные курорты. Задача городского пляжа в Вильнюсе – восполнить этот пробел.

[житель Вильнюса]:
«Удивительно, у нас появился пляж в центре столицы».

[жительница Вильнюса]:
«Без сомнения, мы все удивились. Никто не ожидал увидеть здесь пляж».

[житель Вильнюса]:
«Выглядит отлично. Похоже на 100 процентов».

[жительница Вильнюса]:
«Если фотографировать с той стороны, не отличишь от морского побережья».

На пляже есть шезлонги, раздевалки, волейбольная площадка и даже вышка для спасателей. Пляж будет открыт до осени.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2020 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне