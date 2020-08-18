В китайском Шэньчжэне массово тестируют на COVID-19 из-за новой вспышки

В китайском городе Шэньчжэнь, который граничит с Гонконгом, начали массово тестировать местных жителей на коронавирус. Здесь..

В китайском городе Шэньчжэнь, который граничит с Гонконгом, начали массово тестировать местных жителей на коронавирус. Здесь зафиксировали новую вспышку COVID-19, истоки которой ведут в один из супермаркетов.

Всё началось с того, что положительные тесты выявили у трёх сотрудников сети магазинов, принадлежащих компании Alibaba Group.

Теперь в первую очередь тесты должны сдать все сотрудники магазина, люди, живущие рядом, а также все, кто посещал супермаркет в последнее время.

Торговый центр, где находится магазин, уже закрыли. Там дежурит полиция. Между тем, власти провинции Гуандун начали тестирования во всех 36 магазинах сети в регионе. Также проверять будут сотрудников складов и фабрик, поставляющих продукцию в супермаркеты.

Согласно официальным данным, в Китае в понедельник зарегистрировали 22 новых случая COVID-19. Однако правительства многих стран, а также наблюдательные организации ставят под сомнения такие цифры. Они считают, что данные в КНР значительно занижают, и заболевших там может быть намного больше.

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