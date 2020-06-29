Глава Польши Анджей Дуда лидирует в первом туре президентских выборов

[Анджей Дуда, участник президентских выборов]:

«Большое спасибо. Результат намного лучше того, что был пять лет назад при участии десяти других кандидатов. Большое спасибо за вашу поддержку, но прежде всего я хочу поблагодарить соотечественников за явку, за это массовое участие в выборах. Я от всего сердца благодарю вас».

В первом туре президентских выборов в Польше лидирует действующий глава страны Анджей Дуда. По данным экзитпола, он набрал почти 42% голосов. На втором месте – оппозиционный кандидат Рафал Тшасковский. За него отдали голоса примерно 30% избирателей.

Тшасковский – кандидат от оппозиционной либерально-консервативной партии «Гражданская платформа». Он занимает должность мэра Варшавы. Тшасковский – противник спорной судебной реформы, автором которой стала правящая консервативная партия «Право и справедливость». Дуда состоял в ней до своего президентства. Тшасковский обещает отменить реформу, поскольку, по его мнению, она подрывает основы демократии.

[Рафал Тшасковский, участник президентских выборов]:

«Этот результат показывает, что 58% людей хотят перемен. И сегодня я хочу всем вам сказать, что буду вашим кандидатом, который принесёт перемены».

В первом туре выборов участвовали одиннадцать кандидатов. Поскольку никто не набрал более 50% голосов, 12 июля состоится второй тур. В нём будут участвовать Дуда и Тшасковский.

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