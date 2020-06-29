В Гонконге прошёл молчаливый протест против закона о нацбезопасности
Сотни гонконгцев в воскресенье прошли молчаливым маршем по улицам города. Так они в очередной раз выступили..
Дата загрузки: 2020-06-29
[протестующий]:
«Мы сражаемся уже давно, прошёл год с тех пор, как мы начали протестовать, а власти продолжают игнорировать наши требования и даже решили внедрить закон о национальной безопасности. Это полное нарушение принципа «Одна страна – две системы». Теперь у нас будет «Одна страна – одна система»».
На месте присутствовала вооружённая полиция. Вечером между ней и протестующими вспыхнули стычки. Полицейские применили перцовый спрей, чтобы разогнать демонстрантов.
Китайские СМИ сообщают, что закон в воскресенье ещё раз рассмотрел постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей. Как ожидается, его примут до 1 июля – дня, когда в регионе обычно проходят марши продемократических организаций в годовщину передачи региона от Великобритании КНР.
Закон призван противостоять сепаратизму, подрывной деятельности, терроризму и связям с иностранными силами. Впрочем, пока непонятно, какие действия людей подпадут под эти категории и какое за это будет наказание.
Известный гонконгский активист Джошуа Вонг, который является одним из лидеров выступлений за демократические перемены, считает, что он станет главной мишенью нового закона.
[Джошуа Вонг, продемократический активист]:
«Про меня несколько раз писала газета People’s Daily, которая подчиняется коммунистическому режиму. Скорее всего я буду главной целью нового закона. Но боюсь я не за то, что попаду в заключение, а за тот факт, что закон будет угрозой для будущего нашего региона. Журналисты, правозащитные организации, неправительственные организации и эмигранты – все могут стать жертвами, поскольку всех несогласных могут обвинить в подрывной деятельности, как это происходит в материковом Китае».
Джошуа Вонг был одним из лидеров так называемой Революции зонтиков 2014 года. За это он несколько раз попадал в заключение.
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