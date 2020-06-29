В Гонконге прошёл молчаливый протест против закона о нацбезопасности

Сотни гонконгцев в воскресенье прошли молчаливым маршем по улицам города. Так они в очередной раз выступили..

[протестующий]:

«Мы сражаемся уже давно, прошёл год с тех пор, как мы начали протестовать, а власти продолжают игнорировать наши требования и даже решили внедрить закон о национальной безопасности. Это полное нарушение принципа «Одна страна – две системы». Теперь у нас будет «Одна страна – одна система»».

Сотни гонконгцев в воскресенье прошли молчаливым маршем по улицам города. Так они в очередной раз выступили против закона о национальной безопасности, который Пекин хочет ввести в регионе напрямую. В этот раз протестующие решили воздержаться от привычного выкрикивания лозунгов.

На месте присутствовала вооружённая полиция. Вечером между ней и протестующими вспыхнули стычки. Полицейские применили перцовый спрей, чтобы разогнать демонстрантов.

Китайские СМИ сообщают, что закон в воскресенье ещё раз рассмотрел постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей. Как ожидается, его примут до 1 июля – дня, когда в регионе обычно проходят марши продемократических организаций в годовщину передачи региона от Великобритании КНР.

Закон призван противостоять сепаратизму, подрывной деятельности, терроризму и связям с иностранными силами. Впрочем, пока непонятно, какие действия людей подпадут под эти категории и какое за это будет наказание.

Известный гонконгский активист Джошуа Вонг, который является одним из лидеров выступлений за демократические перемены, считает, что он станет главной мишенью нового закона.

[Джошуа Вонг, продемократический активист]:

«Про меня несколько раз писала газета People’s Daily, которая подчиняется коммунистическому режиму. Скорее всего я буду главной целью нового закона. Но боюсь я не за то, что попаду в заключение, а за тот факт, что закон будет угрозой для будущего нашего региона. Журналисты, правозащитные организации, неправительственные организации и эмигранты – все могут стать жертвами, поскольку всех несогласных могут обвинить в подрывной деятельности, как это происходит в материковом Китае».

Джошуа Вонг был одним из лидеров так называемой Революции зонтиков 2014 года. За это он несколько раз попадал в заключение.

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