Молнии убили 117 человек в двух штатах Индии

Не менее 117 человек недавно погибли в двух штатах Индии в результате удара молний. Такие данные..

Не менее 117 человек недавно погибли в двух штатах Индии в результате удара молний. Такие данные приводят власти штатов Бихар и Уттар-Прадеш.

Большинство жертв – в Бихаре: 93 погибших и 32 пострадавших. В Уттар-Прадеш, самом густонаселённом в стране, молнии убили 24 человека, 12 отправлены в больницы.

Большинство погибших – фермеры, которые работали в полях. Есть и ребёнок – мальчика убило во время игры в футбол.

[Лакшмешвар Рой, министр по стихийным бедствиям штата Бихара]:

«(В Бихаре) погибло 93 человека. Мы просим людей оставаться дома, учитывая нынешнюю ситуацию. Избегайте открытых пространств».

Власти обоих штатов обещают выплатить семьям погибших по 400 тысяч рупий. Это 5300 долларов США.

В Индии сейчас сезон дождей, и грозы в это время бывают часто. Однако метеорологи говорят, что в последние годы они стали более экстремальными – с большим количеством ударов молний. С апреля по июль прошлого года в Бихаре зафиксировали более 225 тысяч ударов молний, а в Уттар-Прадеш – почти 323 тысячи. Погибло 394 человека.

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