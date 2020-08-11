Оползень сошёл на чайную плантацию в Индии, десятки жертв

В индийском штате Керала растёт число погибших в результате схода оползня на чайной плантации. Жертвы уже..

В индийском штате Керала растёт число погибших в результате схода оползня на чайной плантации. Жертвы уже 43. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Трагедия произошла в округе Идукки в результате наводнений, вызванных проливными дождями. Оползень сошёл в воскресенье утром, когда рабочие ещё спали.

Спасатели полагают, что под завалами изначально оказалось более 50 человек. Их работу затрудняет плохая погода. Департамент метеорологии Индии объявил в Идукки красный уровень опасности из-за дождей.

[местная жительница]:

«После оползня всё пропало, мы все напуганы. У нас нет больницы, нет никакой безопасности. Мы не можем спать, потому что боимся, что такое случится снова».

Сезон дождей в Индии длится с июня по сентябрь и каждый год приносит человеческие жертвы. В этом сезоне в Индии, Непале и Бангладеш в результате наводнений и оползней погибло уже более 300 человек. При этом муссонные ливни очень важны для сельского хозяйства стран Юго-Восточной Азии.

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