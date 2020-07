Мужчина придумал весёлый способ восстановить подвижность после инсульта

В возрасте 55 лет Джон Волоски перенёс обширный инсульт и оказался на больничной койке. Ему пришлось пройти курс терапии и реабилитации в больнице Пенсильвании. Но то, что придумал Джон для восстановления здоровья, вызвало улыбку у медиков.

Джон рассказал, что его вдохновила бывшая ученица 14-летнияя Лиззи. У девочки церебральный паралич, она приезжала на занятия на коляске. Лиззи очень доброжелательная и по сравнению с её проблемами его проблемы кажутся незначительными. Джон придумал совместно с персоналом больницы собственную терапию для восстановления подвижности и равновесия под хит Меган Трейнор All About That Bass.



Джон работал директором школы и президентом благотворительной организации Lions Club в Пенсильвании и хотел бы вернуться к работе.