Великобритания ввела первые независимые санкции

Великобритания самостоятельно ввела санкции – впервые после выхода из Евросоюза. Они тут же вступили в силу...

Великобритания самостоятельно ввела санкции – впервые после выхода из Евросоюза. Они тут же вступили в силу.

В список вошли 25 россиян, 20 граждан Саудовской Аравии, а также граждане Мьянмы и две компании из КНДР. Всех обвиняют в нарушении прав человека.

Как сообщил министр иностранных дел Доминик Рааб, ограничения подразумевают запрет на въезд в страну, а также заморозку активов на территории Соединённого Королевства.

[Доминик Рааб, министр иностранных дел Великобритании]:«Всегда есть люди, которые серьёзно нарушают права человека. И, я думаю, абсолютно правильно использовать такой механизм иностранной политики, как заморозка активов и отказ в визах тем, кто несёт ответственность за такие преступления, как пытки, внесудебные убийства и тому подобное».

От России в список вошли те, кого Лондон считает причастными к смерти адвоката Сергея Магнитского. Самые известные среди них – председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и заместитель генпрокурора Виктор Гринь. Также в списке оказались работники СИЗО, где содержали Магнитского, судьи и другие представители Следственного комитета.

Среди саудовцев под санкции попали те, кого Великобритания считает виновными в смерти журналиста Джамаля Хашогги. От Мьянмы в список попали два генерала, обвиняемых в преследованиях мусульманского меньшинства рохинджа. Кроме того, ограничения затронут две компании из Северной Кореи. Их считают ответственными за принудительный труд, пытки и убийства в северокорейских лагерях.

Российская сторона пока никаких официальных заявлений не делала. То же касается Саудовской Аравии. Впрочем, анонимные источники уже сообщили, что Москва планирует ответные меры.

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