Российская компания предлагает блогерам покупать виртуальную одежду

Эту одежду вы никогда не увидите вживую. Создают её исключительно для цифрового формата. Московский дизайнер Регина..

[Регина Турбина, создательница платформы Replicant]:

«Есть блогеры, которые постоянно вынуждены делать контент. И они заказывают вещи, они покупают вещи только ради фотографии, или они их берут в аренду. Почему бы, если вещь нужна только для фотографии, не примерить цифровую вещь? Мне кажется, это очень классная возможность сделать моду экологичнее».

Эту одежду вы никогда не увидите вживую. Создают её исключительно для цифрового формата. Московский дизайнер Регина Турбина основала платформу, на которой пользователям предлагают принарядиться онлайн в любой понравившийся наряд: от футболок и худи до брюк и платьев. Некоторые дизайны очень футуристические, и в обычной жизни их носить не получится.

Каждый виртуальный образ в среднем стоит около 1000 рублей. Это примерно 14,5 долларов США. Покупателям просто нужно сделать выбор и отправить своё фото. В течение 48 часов они получают готовый лук.

[Регина Турбина, создательница платформы Replicant]:

«Я очень люблю делать какие-то интересные вещи необычные, яркие, которые, наверное, я хотела бы увидеть и примерить на своих фотографиях, но я не собираюсь их шить вживую. Или какие-то просто свои идеи… Вот я утром нарисовала скетчи и днём показала их в 3D, запостила вечером себе в Instagram».

Виртуальную платформу создали в мае. К ней присоединилось четыре бренда одежды.

[Арсений Андреев, создатель бренда AKOA]:

«Вместо того чтобы захламлять свой гардероб или способствовать перепроизводству, люди осознанно выбирают тот лук, который им нравится, используют его в социальных сетях. И при этом это всё максимально экологично, максимально правильно относительно природы».

Компания Арсения сначала предлагает пользователям купить себе виртуальную вещь, чтобы её примерить. Если она понравится, то можно приобрести уже реальный наряд по сниженной цене.

Многим такая идея нравится.

[Лилия Миронова, покупательница цифровой одежды]:

«Физические продукты модной индустрии, те, которые вызывают у меня интерес, они часто мне не по карману. И плюс я не вижу смысла в приобретении вещей, которые… Вот это очень модно и интересно сейчас, через пару лет это уже неинтересно».

Пока бизнес только нащупывает почву. В день на платформе заказывают по одному-два образа.

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