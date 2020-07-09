Центральная Азия пытается остановить новую волну COVID-19

Это здание в Бишкеке раньше было пекарней. Теперь в нём оказывают помощь больным коронавирусом. Кыргызстан и..

Это здание в Бишкеке раньше было пекарней. Теперь в нём оказывают помощь больным коронавирусом.

Кыргызстан и другие Центральноазиатские страны пытаются сдержать новую волну эпидемии COVID-19 после ослабления строгих карантинных мер в мае.

[Бактыгуль Жумагулова, врач]:

«За день поступает около 300-500 человек. На сегодняшний день поступило 127 человек. Из них двое госпитализированы в тяжёлом состоянии в шестую больницу. Почему становится больных очень много? Потому что наши пациенты… Вообще информационно-образовательная (работа) была очень слабой. Массовая информационная работа не проводилась с населением».

В Кыргызстане выявили более 8800 случаев коронавируса. Скончалось около 115 человек.

Власти Узбекистана, самой густонаселённой страны региона, объявили, что с 10 июля по 1 августа во второй раз вводят строгий карантин. Закроются все непродовольственные магазины, кафе, рестораны, парки и развлекательные заведения.

Здесь заболевших более 11 тысяч. Умерло 45 человек. При этом более половины случаев выявили за последние две недели.

В соседнем Казахстане карантин повторно ввели 5 июля. Там тоже растёт число новых случаев COVID-19. В июне их резко стало в три раза больше. Заболевших сейчас более 53 тысяч. Умерших – более 260. Власти говорят, что в больших городах больницы уже переполнены.

По всему региону спортивные стадионы, отели и другие места снова переоборудуют под временные больницы. Для работы в них мобилизуют студентов медицинских вузов и даже врачей, которые отбывают сроки в тюрьмах.

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