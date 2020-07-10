Центр реабилитации на Бали готовит к жизни в природе спасённых из неволи дельфинов

Дельфин Рэмбо ещё год назад плавал в небольшом бассейне индонезийского отеля и развлекал туристов. Его смогли..

Дельфин Рэмбо ещё год назад плавал в небольшом бассейне индонезийского отеля и развлекал туристов. Его смогли вызволить из неволи, после чего доставили в реабилитационный центр на острове Бали.

Здесь спасённым дельфинам помогают восстановить здоровье и готовят к возвращению в дикую природу. Это первый в мире центр реабилитации такого рода. Его открыли власти Бали и зоозащитные организации.

[Рик О’Бэрри, основатель организации Dolphin Project]:

«Эту модель можно дублировать. Мы пытаемся внедрить её и в таких европейских странах, как Италия, а также – на Крите. Там, где дельфинарии закрылись, должно быть много небольших центров, куда можно поместить дельфинов».

Рик О’Бэрри в молодости дрессировал дельфинов, а потом стал их защищать. Этому он посвятил последние 50 лет.

Согласно отчёту Всемирного общества защиты животных, в 2019 году более 330 развлекательных заведений по всему миру содержали в неволе не менее 3000 дельфинов.

[смотрительница центра]:

«В обычных бассейнах вода хлорированная. Сама она тоже не подходит (для дельфинов), поскольку не морская. При этом воду меняют только раз в несколько дней. Дельфины в неволе страдают от раздражения кожи и глаз».

В реабилитационном центре дельфины находятся в морской воде, здесь раздражение проходит быстро.

В дикую природу вернутся только те животные, которые смогут самостоятельно добывать пищу, ориентироваться в океане и общаться с сородичами.

[Фемке ден Хаас, сотрудница организации Dolphin Project]:

«Мы выпустим дельфинов там, где их когда-то поймали. Мы знаем, что этих животных выловили у острова Ява. Поэтому хотим отпустить их там, где они выросли».

За выпущенными дельфинами будут наблюдать с помощью GPS-трекеров.

Правительство Бали намерено запустить подобные проекты помощи и другим животным.

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