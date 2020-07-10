Центр реабилитации на Бали готовит к жизни в природе спасённых из неволи дельфинов
Дельфин Рэмбо ещё год назад плавал в небольшом бассейне индонезийского отеля и развлекал туристов. Его смогли..
Дата загрузки: 2020-07-10
Здесь спасённым дельфинам помогают восстановить здоровье и готовят к возвращению в дикую природу. Это первый в мире центр реабилитации такого рода. Его открыли власти Бали и зоозащитные организации.
[Рик О’Бэрри, основатель организации Dolphin Project]:
«Эту модель можно дублировать. Мы пытаемся внедрить её и в таких европейских странах, как Италия, а также – на Крите. Там, где дельфинарии закрылись, должно быть много небольших центров, куда можно поместить дельфинов».
Рик О’Бэрри в молодости дрессировал дельфинов, а потом стал их защищать. Этому он посвятил последние 50 лет.
Согласно отчёту Всемирного общества защиты животных, в 2019 году более 330 развлекательных заведений по всему миру содержали в неволе не менее 3000 дельфинов.
[смотрительница центра]:
«В обычных бассейнах вода хлорированная. Сама она тоже не подходит (для дельфинов), поскольку не морская. При этом воду меняют только раз в несколько дней. Дельфины в неволе страдают от раздражения кожи и глаз».
В реабилитационном центре дельфины находятся в морской воде, здесь раздражение проходит быстро.
В дикую природу вернутся только те животные, которые смогут самостоятельно добывать пищу, ориентироваться в океане и общаться с сородичами.
[Фемке ден Хаас, сотрудница организации Dolphin Project]:
«Мы выпустим дельфинов там, где их когда-то поймали. Мы знаем, что этих животных выловили у острова Ява. Поэтому хотим отпустить их там, где они выросли».
За выпущенными дельфинами будут наблюдать с помощью GPS-трекеров.
Правительство Бали намерено запустить подобные проекты помощи и другим животным.
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