Парижский «Диснейленд» готовится принимать гостей и обеспечивать дистанцию

Обязательное ношение масок и предварительное бронирование. Парижский «Диснейленд» разрабатывает новые правила перед открытием 15 июля. Более четырёх месяцев он не работал из-за карантина.

Как и другие крупные достопримечательности Франции, такие как Версальский дворец и Лувр, наиболее посещаемый тематический парк Европы ограничит число посетителей, чтобы предотвратить риск заражения.

[Даниэль Делькур, представитель парка]:

«Мы не указали количество посетителей, мы просто определили максимальное время ожидания в минутах, чтобы обеспечить соблюдение социального дистанцирования и других мер».

Парк не сообщает, насколько сократится число гостей, но посещаемость, без сомнения, станет меньше. На входе билеты продавать не будут. Те места, где не удастся обеспечить социальную дистанцию, закроют. Кроме того, ночные шоу пока проводить не будут.

Персонал парка и посетители старше 11 лет должны будут постоянно носить маски. Там, где это возможно, сказочных героев и гостей будет разделять оргстекло.

А вот в чём ограничивать не будут, так это в возможности вдоволь покричать на американских горках.

[Марко Бернини, представитель парка]:

«Единственное правило, которое у нас есть – это носить маску. Если посетитель хочет кричать, мы не собираемся ему говорить: «Нет, вы не можете кричать». Это же тематический парк, люди могут веселиться, но, конечно, в полной безопасности».

Но всё же с Микки-Маусом и другими героями просят не обниматься и делать фото с учетом социального дистанцирования.

Парижский «Диснейленд» был открыт в 1992 году. С тех пор его посетило более 320 миллионов человек. На долю парка приходится 6,2% доходов Франции от туризма.

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