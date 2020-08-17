Почему бразильский дедушка вяжет эксклюзивные куклы

Когда Жоао Станганелли Младший вышел на пенсию, у него появилось много свободного времени. Он думал, чем бы себя занять.
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64-летний бразилец Жоао и его жена увлеклись вязанием крючком. Теперь им трудно остановиться.
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Первым эксклюзивным изделием Жоао была кукла для племянницы. Причём он связал её со светлыми пятнами на теле. Это неслучайно. Жоао всю жизнь страдает от витилиго – болезни кожи в виде светлых пятен. Дедушке хотелось, чтобы кукла напоминала девочке о нём.
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Кроме кукл с витилиго, Жоао стал делать куклы в инвалидных колясках. Мужчина считает, что такие игрушки помогут больным детям чувствовать себя увереннее и спокойнее.
Жоао выкладывает фото своих весёлых кукол в Instagram. Одна женщина написала: «У меня сын с витилиго. В детства ему приходилось слышать в свой адрес много неприятных слов. То, что вы делаете для таких детей, замечательно!»