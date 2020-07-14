Президента Польши Анджея Дуду переизбрали на новый пятилетний срок

Президента Польши Анджея Дуду переизбрали на второй срок. Как показали результаты воскресного голосования, он набрал более..

Президента Польши Анджея Дуду переизбрали на второй срок. Как показали результаты воскресного голосования, он набрал более 51% голосов. Его соперником был либерал и мэр Варшавы Рафал Тшасковский, который получил поддержку 49% избирателей.

Дуда, который поддерживает консервативную партию «Право и справедливость», отстаивает традиционные ценности, а также программы социальной помощи бедным жителям Польши.

Во время выступления после оглашения результатов Дуда призвал поляков объединиться и не обращать внимания на нападки оппонентов.

[Анджей Дуда, президент Польши]:

«Слова могут ранить, могут сильно ранить. Я прошу постараться и простить, если такие слова направлены на вас. Воспринимайте их спокойно, не отвечайте такими же грубыми словами. Я знаю, что это сложно, особенно в ситуациях, когда затронуты чувства».

Своего соперника Дуда обвинял в том, что тот служит интересам иностранных сил вместо национальных. Сам проигравший кандидат обещал укрепить отношения Польши с ЕС, а также блокировать любые законы, которые идут вразрез с демократическими нормами.

Анджея Дуду уже поздравил президент США Дональд Трамп. Он написал, что надеется на продолжение важной совместной работы в сфере обороны, торговли и энергетики.

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