Президента Польши Анджея Дуду переизбрали на новый пятилетний срок
Президента Польши Анджея Дуду переизбрали на второй срок. Как показали результаты воскресного голосования, он набрал более..
Дата загрузки: 2020-07-14
Дуда, который поддерживает консервативную партию «Право и справедливость», отстаивает традиционные ценности, а также программы социальной помощи бедным жителям Польши.
Во время выступления после оглашения результатов Дуда призвал поляков объединиться и не обращать внимания на нападки оппонентов.
[Анджей Дуда, президент Польши]:
«Слова могут ранить, могут сильно ранить. Я прошу постараться и простить, если такие слова направлены на вас. Воспринимайте их спокойно, не отвечайте такими же грубыми словами. Я знаю, что это сложно, особенно в ситуациях, когда затронуты чувства».
Своего соперника Дуда обвинял в том, что тот служит интересам иностранных сил вместо национальных. Сам проигравший кандидат обещал укрепить отношения Польши с ЕС, а также блокировать любые законы, которые идут вразрез с демократическими нормами.
Анджея Дуду уже поздравил президент США Дональд Трамп. Он написал, что надеется на продолжение важной совместной работы в сфере обороны, торговли и энергетики.
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